Κατερίνα Σακελλαροπούλου: «Οι γυναίκες του Αγρινίου, στυλοβάτες στην Κατοχή και στην εποχή του καπνού»

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου εγκαινίασε με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έναν νέο κύκλο ανοιχτών προς το κοινό διαλέξεων με τίτλο «Διαλέξεις με θέα», που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό στοιχείο ανταλλαγής σκέψεων, έμπνευσης και δημιουργικού διαλόγου.

Η σειρά αυτή των διαλέξεων είναι εμπνευσμένη από την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Η πρώτη διάλεξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 05.11.25 από την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η κα. Σακελλαροπούλου ήρθε στο Αγρίνιο για να μοιραστεί με το κοινό τις εμπειρίες και τα βιώματά της, να συνομιλήσει ανοιχτά για τη δημόσια διαδρομή της και να πραγματοποιήσει έναν στοχαστικό διάλογο γύρω από την έννοια της «Εξόδου», της προσωπικής, της κοινωνικής και της συλλογικής «Εξόδου».

Ο χαιρετισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, Λευτέρη Γιοβανίδη:

Μέσα από αυτόν τον διάλογο ο κάθε ακροατής μπόρεσε και μπορεί να αναλογιστεί την «έξοδο» όπου καθένας και η καθεμία ονειρεύεται, αλλά ίσως διστάζει να την κάνει πράξη.

Όπως τονίστηκε, ο κύκλος «Διαλέξεις με θέα» φιλοδοξεί να συνεχιστεί με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από διαφορετικούς χώρους, ενισχύοντας τον ρόλο του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου ως πυρήνα πολιτισμού, διαλόγου και πνευματικής ζωής στην περιοχή. Να τονίσουμε πως τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Βαρσάμη.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ταυτόχρονα με livestreaming από το επίσημο κανάλι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία, αλλά και στους φίλους του θεάτρου σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αξίζει να τονίσουμε ότι οι διαλέξεις αυτές που θα πραγματοποιηθούν από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου θα γίνουν από γυναίκες, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος τους μέσα στο πέρασμα του χρόνου και κυρίως στην εποχή μας. Κάθε φορά από διαφορετικό μετερίζι μια γυναίκα θα ανοίγει τον διάλογο με την τοπική κοινωνία, η οποία από την πρώτη διάλεξη, αυτή της κας. Σακελλαροπούλου, έδειξε το ενδιαφέρον της και τον ενθουσιασμό της για αυτό τον κύκλο των ανοιχτών προς το κοινό διαλέξεων του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου. Να αναφέρουμε ότι η επόμενη ομιλία θα γίνει από την ερμηνεύτρια κα. Αρβανιτάκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων – διαλέξεων 3.12.25 Ελευθερία Αρβανιτάκη – Τραγουδίστρια 14.01.26 Κλεοπάτρα Σωφρονίου – Διευθύντρια της Δισκογραφικής Εταιρείας Deutsche Grammophon 04.02.26 Μελίνα Τραυλού – Επιχειρηματίας, Πρόεδρος εφοπλιστών 03.03.26 Εριέττα Κούρκουλου – Επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Ιδρύματος King Things 01.04.26 Λιάνα Κανέλλη – Δημοσιογράφος, Πολιτικός 06.05.26 Μαρία Ευθυμίου – Ιστορικός

