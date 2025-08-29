Κατερίνα Καραβάτου - Κρατερός Κατσούλης: Μαζί ξανά τηλεοπτικά μετά το διαζύγιο

Κατερίνα Καραβάτου - Κρατερός Κατσούλης: Μαζί ξανά τηλεοπτικά μετά το διαζύγιο
Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης συναντήθηκαν για πρώτη φορά τηλεοπτικά μετά το διαζύγιό τους.

 

Ο γνωστός ηθοποιός – παρουσιαστής ήταν καλεσμένος, το πρωί της Παρασκευής 29/8, στην εκπομπή «Καλοκαιρινή Παρέα» μαζί με την Μαρία Ηλιάκη, με αφορμή τη νέα τους πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ.

Η Κατερίνα Καραβάτου είπε, προσφωνώντας τους καλεσμένους της: «Αυτό που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει. Επιπλέον, δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή γιατί η τελευταία φορά που θα το έκανα ήταν όταν ήμασταν στη Φωλιά των Κου Κου, όπου εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη. Τώρα υποδέχομαι το νέο δίδυμο του πρωινού της δημόσιας τηλεόρασης, την κυρία Μαρία Ηλιάκη και τον κύριο Κρατερό Κατσούλη».

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη μπήκαν στο πλατό, με την παρουσιάστρια να τους υποδέχεται.

Η Κατερίνα Καραβάτου είπε στον Κρατερό Κατσούλη: «Λίγο πριν καθίσουμε… Κρατερέ, θα σου πάρω συνέντευξη;».

Ο Κρατερός Κατσούλης της απάντησε: «Νομίζω ότι καιρός είναι».

Δείτε το βίντεο:

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης χώρισαν μετά από 10 χρόνια γάμου. Η παρουσιάστρια και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2011, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, την Αέλια και τον Αρίωνα.

Πηγή: govastileto.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Καρπενήσι: Νεαρός βρήκε τσαντάκι με μεγάλο χρηματικό ποσό και το παρέδωσε

Καρπενήσι: Νεαρός βρήκε τσαντάκι με μεγάλο χρηματικό ποσό και το παρέδωσε

Μια πράξη αλληλεγγύης και υπευθυνότητας σημειώθηκε στο Καρπενήσι, όταν νεαρός επιχειρηματίας, βρήκε τσαντάκι σε κεντρικό σημείο της πόλης και το παρέδωσε αμέσως στην Αστυνομία

29 Αυγ 2025

Ετικέτες: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, συναντηση

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;