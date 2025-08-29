Κατερίνα Καραβάτου - Κρατερός Κατσούλης: Μαζί ξανά τηλεοπτικά μετά το διαζύγιο

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης συναντήθηκαν για πρώτη φορά τηλεοπτικά μετά το διαζύγιό τους.

Ο γνωστός ηθοποιός – παρουσιαστής ήταν καλεσμένος, το πρωί της Παρασκευής 29/8, στην εκπομπή «Καλοκαιρινή Παρέα» μαζί με την Μαρία Ηλιάκη, με αφορμή τη νέα τους πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ.

Η Κατερίνα Καραβάτου είπε, προσφωνώντας τους καλεσμένους της: «Αυτό που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει. Επιπλέον, δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή γιατί η τελευταία φορά που θα το έκανα ήταν όταν ήμασταν στη Φωλιά των Κου Κου, όπου εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη. Τώρα υποδέχομαι το νέο δίδυμο του πρωινού της δημόσιας τηλεόρασης, την κυρία Μαρία Ηλιάκη και τον κύριο Κρατερό Κατσούλη».

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη μπήκαν στο πλατό, με την παρουσιάστρια να τους υποδέχεται.

Η Κατερίνα Καραβάτου είπε στον Κρατερό Κατσούλη: «Λίγο πριν καθίσουμε… Κρατερέ, θα σου πάρω συνέντευξη;».

Ο Κρατερός Κατσούλης της απάντησε: «Νομίζω ότι καιρός είναι».

Δείτε το βίντεο:

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης χώρισαν μετά από 10 χρόνια γάμου. Η παρουσιάστρια και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2011, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, την Αέλια και τον Αρίωνα.

