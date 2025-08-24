Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό «αντίο» στην Νικολαΐδου - «Πάλεψες σαν λιοντάρι»

Συντετριμμένη η Κατερίνα Καινούργιου για την απώλεια της φίλης της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που «έφυγε» στα 41 της, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η παρουσιάστρια έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram ότι η Αλεξάνδρα, η οποία νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, πάλεψε σαν λιοντάρι.

Οι δύο γυναίκες υπήρξαν στενές φίλες και η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε στη δημοσίευσή της ότι η Αλεξάνδρα ήταν «υπερβολικά καλή γι' αυτόν τον κόσμο».

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ξεχώριζε για τον χαρακτήρα της και πως αγαπήθηκε πολύ από την οικογένεια, τους φίλους και τον Ντέμη Νικολαϊδη. Μάλιστα όταν αναφέρθηκε στον Ντέμη τον χαρακτήρισε ως έναν υπέροχο σύντροφο. Η Καινούργιου αποκάλεσε «άγγελο» την Αλεξάνδρα, λέγοντας πως θα κρατά τις στιγμές τους σαν φυλαχτό και θα περιμένει να τη συναντήσει ξανά στα όνειρά της.

Όπως έγραψε: «Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ. Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει τη θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους!!! Πάλεψες σαν λιοντάρι αστέρι μου. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Ήσουν πιο δυνατή απ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους».

Για το ήθος που τη διέκρινε σημείωσε: «Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου όσο κανένας άλλος απ' την οικογένεια σου, εμάς όλους τους φίλους σου απ' τον υπέροχο σύντροφο σου! Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι αυτόν τον κόσμο. Πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη κ αγάπη για όλους!! Τόσο όμορφη μέσα κ έξω όσο καμία άλλη αστέρι μου! Ήσουν πάντα εκεί για όλους».

Κλείνοντας, δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου. Οι στιγμές μας άπειρες και θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό. Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρόμο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά. Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρα μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη κ να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια… Καλό παράδεισο άγγελε μου …να προσέχεις εκεί ψηλά».

Δείτε την ανάρτησή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Πηγή: protothema.gr