Κατερίνα Καινούργιου σε Πάνο Καλίδη για το Celebrity: “Πήγες γιατί έχεις τρία παιδιά, δεν φάνηκε και πολύ ακριβή παραγωγή”

Μην το χλευάζετε, ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ ακριβή παραγωγή”, απάντησε ο τραγουδιστής.

Ο Πάνος Καλίδης εμφανίστηκε το πρωινό της Πέμπτης (4/1) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα του νέου κύκλου του Survivor αυτή την Κυριακή στον ΣΚΑΪ. Ο γνωστός τραγουδιστής ρωτήθηκε για την εμπειρία του από τη ζούγκλα της Καραϊβικής, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια για την ποιότητα του «I’m a Celebrity Get Me Out of Here», που ολοκληρώθηκε πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

«Δεν είχα πρόταση για το Survivor. Δεν μπορούσα να έχω, γιατί μόλις βγήκα από το Celebrity. Και να είχα πρόταση όμως δεν θα πήγαινα. Νομίζω ότι φτάνει για μένα. Δεν είναι το ίδιο το Survivor με το Celebrity. Στο πρώτο χάναμε κιλά, πεινούσαμε, ήταν πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες», δήλωσε αρχικά ο Πάνος Καλίδης.

«Γιατί πήγες στο Celebrity, ρε Πάνο;», τον ρώτησε η Κατερίνα Καινούργιου με τον ίδιο να απαντά: «Ήταν μία πολύ καλή οικονομική πρόταση και ένα διάστημα που δεν εργαζόμουν».

«Έχεις και τρία παιδιά, το κατανοώ για το οικονομικό», σχολίασε η παρουσιάστρια του Alpha.

«Το έκαναν να φαίνεται εύκολο ενώ δεν ήταν, το «στόλιζαν» με μουσικούλα. Μην το χλευάζετε, ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ ακριβή παραγωγή, τουλάχιστον 250 άτομα πίσω από τις κάμερες και σκηνικά που στήνονταν μέχρι και 3-4 μέρες πριν γυριστεί το επεισόδιο», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Θάνος Καλίδης.

«Καλά… ακριβή δεν φάνηκε πάντως στο κοινό. Και η τεχνολογία μετράει καμιά φορά», σχολίασε από την πλευρά της η Κατερίνα Καινούργιου για το «I’m a Celebrity Get Me Out of Here».