Κατερίνα Καινούργιου: «Έκανα τάμα στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή και βγήκε θετικό το τεστ εγκυμοσύνης»

Με αφορμή μια ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με την Παναγία της βρεφοκρατούσα, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το τάμα που έκανε το καλοκαίρι, στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή και μετά το τεστ εγκυμοσύνης βγήκε θετικό.

Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό της στο «Super Κατερίνα», πως το καλοκαίρι προσευχόταν συχνά τόσο για να μείνει έγκυος, όσο και για τη μητέρα της, που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας.

Όπως είπε η Κατερίνα Καινούργιου: «Θέλω να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και για τη μητέρα μου αλλά και επειδή ήθελα πολύ ένα μωράκι. Όταν πήγα να κάνω τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, στο διάστημα που περίμενα, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον 15αύγουστο».

Στη συνέχεια, περιέγραψε όσα συνέβησαν στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, την οποία είχε επισκεφτεί για να κάνει το τάμα της: «Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μην το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί και μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε λέει “βάλ’το όπου θες”. Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας».

«Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία, σταμάτησα και έμεινα έγκυος»

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι, ύστερα από έναν χρόνο ορμονοθεραπείας, διέκοψε τη διαδικασία και εξήγησε πώς τελικά έμεινε έγκυος. Το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στην εκπομπή της σχετικά με το διάστημα κατά το οποίο προσπαθούσε να μείνει έγκυος.

Όπως ανέφερε, για έναν χρόνο ακολουθούσε ορμονοθεραπεία στο πλαίσιο προετοιμασίας για εξωσωματική γονιμοποίηση, χωρίς όμως να χρειαστεί να προχωρήσει στη διαδικασία. Είχε αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα, να σταματήσει προσωρινά τις θεραπείες για να ξεκουραστεί, και τότε έμεινε έγκυος «φυσιολογικά», όπως η ίδια είπε.

«Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές που πρέπει και ότι θα μπω στην εξωσωματική από τον Σεπτέμβριο. Είχα πει όμως ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ, και έμεινα φυσιολογικά» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Πηγή: protothema.gr