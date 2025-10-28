Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι πολύ ωραίο να καμαρώνεις το παιδί σου στις εθνικές γιορτές»

Η γνωστή παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στη γονεϊκότητα με σημείο αναφοράς το καμάρι που νιώθουν οι γονείς στις εθνικές επετείους όταν τα παιδιά τους συμμετέχουν στις γιορτές των σχολείων τους.

Με αφορμή τις εικόνες από τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει μητέρα και να ζήσει τη χαρά του γονέα, που καμαρώνει το παιδί του στις εθνικές γιορτές.

Το πρωί της Τρίτης 28 Οκτωβρίου προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ένα στιγμιότυπο με δύο μαθητές από την Ανάφη. Την προσοχή της παρουσιάστριας έκλεψε ο μικρός Νικόλας, που κρατούσε την ελληνική σημαία.

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εικόνα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε την ανυπομονησία της, όταν γίνει μητέρα, να παρακολουθήσει το παιδί της τη στιγμή που θα απαγγέλλει ποίημα στις εθνικές εορτές.

Όπως είπε: «Ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα, είναι να καμαρώνεις το παιδάκι σου όταν λέει το ποίημα του στις εθνικές εορτές. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή».

Δείτε το βίντεο

 

Πηγή: protothema.gr

