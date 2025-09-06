Κατασκευασμένο από ελληνικά χέρια - Το θρυλικό περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. που έγραψε ιστορία

Το θρυλικό περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. που έγραψε ιστορία το οποίο μάλιστα ήταν κατσκευασμένο από ελληνικά χέρια, το Nissan Sunny αποδείχθηκε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ελληνική αγορά

Στην ιστορία της ελληνικής αστυνομίας τα περιπολικά έχουν τη δική τους περίοπτη θέση, ωστόσο ένα από αυτά άφησε πραγματικά εποχή, από τη στιγμή που ήταν το μοναδικό που είχε κατασκευαστεί από ελληνικά χέρια.

Το όνειρο της δημιουργίας ενός ελληνικού αυτοκινήτου και ενός ισχυρού βιομηχανικού κλάδου που θα αποτελούσε τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας είναι διαχρονικό, καθώς ακόμα και όταν έγινε πραγματικότητα «έσβησε» πολύ πριν καταφέρει να σταθεί στα πόδια του.

Ο λόγος φυσικά για το εργοστάσιο της Nissan στον Βόλο, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε το 1980 και τερματίστηκε σχεδόν 15 χρόνια μετά εν μέσω κυβερνητικών παλινωδιών και εχθρικών πολιτικών που καταδίκαζαν τη βαριά βιομηχανία της χώρας στην απομόνωση.

Μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια, ωστόσο, το εργοστάσιο της Nissan πρόλαβε να αφήσει πίσω μια πολύτιμη κληρονομιά αποτελούμενη από αυτοκίνητα τα οποία κατασκευάστηκαν από ελληνικά χέρια και κέρδισαν με το σπαθί τους πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά.

Το Nissan Sunny είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς αποδείχθηκε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ελληνική αγορά από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του.

Το Nissan Sunny B11, όπως ήταν η πλήρης ονομασία του, αποκαλύφθηκε στο Τόκιο του 1981 και έκτοτε ξεκίνησε το ταξίδι του στις υπόλοιπες αγορές του πλανήτη. Στη χώρα μας, την περίοδο 1981-1987, ταξινομήθηκαν σχεδόν 30.000 αντίτυπα του ιαπωνικού σεντάν, ενώ μόνο το 1987 το εργοστάσιο της Nissan στον Βόλο είχε παράξει 5.812 μονάδες του αυτοκίνητου.

Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε ότι το Nissan Sunny B11 επιλέχθηκε και από την Ελληνική Αστυνομία, «επανδρώνοντας» τον στόλο των περιπολικών της, με τα πρώτα αυτοκίνητα να παραδίδονται προς υπηρεσία το 1985.

Τα επόμενα χρόνια τα βαμμένα σε λευκό και μπλε Nissan Sunny πλημμύρισαν τους ελληνικούς δρόμους, με όπλο τους την αξιοπιστία και την αποδεδειγμένη αντοχή τους στον χρόνο.

Το Nissan Sunny αποτέλεσε και το πρώτο και επί της ουσίας το μοναδικό περιπολικό όχημα του πλανήτη που κατασκευάστηκε από ελληνικά χέρια, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην Ελληνική Αστυνομία για πάνω από μία δεκαετία.

Τον δρόμο που άνοιξε το Nissan Sunny B11 ακολούθησαν και οι επόμενες γενιές του αυτοκινήτου και ειδικότερα τα Ν13 και Ν14, ωστόσο η προμήθεια περιπολικών στην Ελληνική Αστυνομία ήταν μικρότερης κλίμακας.

Για την ιστορία και μόνο αξίζει να αναφέρουμε ότι o μεγαλύτερος όγκος των Nissan Sunny B11 που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά ήταν με ατμοσφαιρικούς κινητήρες βενζίνης 1,3 και 1,5 λίτρου με ισχύ 60 και 75 ίππων αντίστοιχα, ωστόσο, σε άλλες αγορές του πλανήτη μπορούσε να συναντήσει κανείς ακόμα και υπερτροφοδοτούμενες εκδόσεις.

carandmotor.gr