Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε 575 οικισμούς της Αιτωλοακαρνανίας - Αναλυτικά ο κατάλογος

Ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Αιτωλοακαρνανία, όπου καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε 575 οικισμούς από το 2027, ενώ το 2026 θα υπάρξει μείωση 50% για κύριες κατοικίες έως 1.500 κατοίκους.

Τα μέτρα που εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μια σημαντική αλλαγή για τη Δυτική Ελλάδα: την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, από το 2027. Για το 2026 προβλέπεται μείωση του φόρου κατά 50%.

Στην Αιτωλοακαρνανία οι δικαιούχοι επεκτείνονται σε 575 οικισμούς, που απλώνονται από το Ξηρόμερο και τα χωριά γύρω από το Μεσολόγγι, μέχρι την ορεινή Ναυπακτία και τα παράλια του Ιονίου. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ο Άγιος Συμεών, η Αγριλιά, το Βασιλάδι, η Δροσιά, η Ζεστή, η Καρίτσα, αλλά και δεκάδες νησίδες και αγροτικοί οικισμοί με ιστορικό και παραγωγικό αποτύπωμα.

Το Υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει ότι το μέτρο αφορά μόνο κύριες κατοικίες που δηλώνονται στην εφορία και δεν υπερβαίνουν τη φορολογητέα αξία των 400.000 ευρώ. Εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής (πλην Νήσων).

Σε επίπεδο χώρας, η κατάργηση ΕΝΦΙΑ αγγίζει περίπου 1 εκατ. δικαιώματα επί κατοικιών σε 12.720 οικισμούς από το 2027, με το κόστος της ελάφρυνσης να εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Αιτωλοακαρνανία

– Άγιος Συμεών,ο

– Αγριλιά,η

– Αρβανιταίικα,τα

– Αρχαία Αλίκαρνα,η

– Βασιλάδι,το (νησίς)

– Δροσιά,η

– Ζεστή,η

– Θεοδωρακαίικα,τα

– Καρίτσα,η

– Κόμμα,το (νησίς)

– Μεσόκαμπος,ο

– Μπαμπακούλα,η

– Νέα Υδραγωγεία,τα

– Νότιος Δίαυλος,ο

– Προκοπάνιστος,ο (νησίς)

– Σχίνος,ο

– Σχοινιάς,ο (νησίς)

– Τουρλίς,η (νησίς)

– Τρελάγκαθα,τα

– Φιλοθέη,η

– Χούνιστα,η

– Άγιος Γεώργιος,ο

– Κοκώρη,η

– Κουτσοχέριον,το

– Ξηραίικα,τα

– Άγιος Θωμάς,ο

– Αγραφορράχη,η

– Μετόχι,το

– Πασπαλιαρέικα,τα

– Άνω Κουδούνιον,το

– Κάτω Κουδούνιον,το

– Μελικιναίικα,τα

– Ελληνικά,τα

– Κάτω Ελληνικά,τα

– Ευηνοχώριον,το

– Νέα Καλυδών,η

– Άνω Μούσουρα,τα

– Κάτω Ρέτσινα,τα

– Τρύπες,οι

– Άγιος Νικόλαος,ο

– Κεφαλόβρυσον,το

– Μαγούλες,οι

– Μέσα Πηγάδι,το

– Μπούζα,η

– Νησάκι,το

– Πόρος,ο (νησίς)

– Χαλίκιον,το

– Άγιος Ηλίας,ο

– Σταμνά,η

– Κεφαλόβρυσος,ο

– Σταθμός Σταμνάς,ο

– Φραγκουλαίικα,τα

– Χρυσοβέργιον,το

– Γιατσαίικα,τα

– Λούρος,ο

– Μαγούλα,η

– Μάρμαρα,τα

– Γουριά,η

– Λεσίνιον,το

– Μάστρον,το

– Πλατάνια,τα

– Πεντάλοφον,το

– Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς,ο

– Ακροπόταμος,ο

– Βελούχι,το

– Γιαννούζι,το

– Διαμανταίικα,τα

– Ελευθερία,η

– Λεύκα,η

– Λιαγκαίικα,τα

– Μπούζιον,το

– Πυργίον,το

– Στρογγυλαίικα,τα

– Σχίνος,ο

– Άγιος Νικόλαος,ο

– Δοκίμιον,το

– Καλύβια,τα

– Άγιος Γεώργιος,ο

– Πλάτανος,ο

– Καμαρούλα,η

– Κοκκινοπύλια,τα

– Ραΐνα,η

– Σκουτεσιάδα,η

– Αγγελόκαστρον,το

– Σταθμός Αγγελοκάστρου,ο

– Κλεισορρεύματα,τα

– Άγιος Γεώργιος,ο

– Μπρέσιακον,το

– Λυσιμάχεια,η

– Παππαδάται,οι

– Λωλέικα,τα

– Άνω Κεράσοβον,το

– Δάφνη,η

– Κλήμα,το

– Γραμματικού,η

– Ζευγαράκιον,το

– Άνω Ζευγαράκιον,το

– Καμαρετσαίικα,τα

– Κάτω Κεράσοβον,το

– Ματαράγκα,η

– Αγία Μαρίνα,η

– Παλαιοπλάτανος,ο

– Άνω Βλοχός,ο

– Κακαβάς,ο

– Καρραίικα,τα

– Νέα Αβόρανη,η

– Προσήλια,τα

– Λάσπαι,αι

– Γαβαλού,η

– Κουρτελαίικα,τα

– Άγιος Ανδρέας,ο

– Άνω Μετάπα,η

– Άκραι,αι

– Βαρκά,τα

– Σαράντη,η

– Δαφνιάς,ο

– Παλαιοζεύγαρον,το

– Κάτω Μακρινού,η

– Καψοράχη,η

– Παλαιοχώριον,το

– Μακρινού,η

– Αγία Τριάς,η

– Άγιοι Απόστολοι,οι

– Κυψέλη,η

– Μεταξάς,ο

– Μεσάριστα,η

– Καζαναίικα,τα

– Παραδείσιον,το

– Τσιλιγιανναίικα,τα

– Ποταμούλα,η

– Τριχώνιον,το

– Τριανταίικα,τα

– Ελαιόφυτον,το

– Μεγάλη Χώρα,η

– Νεάπολη,η

– Σπολάιτα,η

– Αλώνια,τα

– Σκουτερά,η

– Βαρκούλια,τα

– Ελληνικόν,το

– Ζευγαράκι,το

– Κακαβάς,ο

– Λίμνη,η

– Σταματογιανναίικα,τα

– Αγία Βαρβάρα,η

– Αγία Παρασκευή,η

– Γεροβασίλης,ο

– Καστανούλα,η

– Κερασέα,η

– Μαλεβρός,ο

– Παλαιοκαρυά,η

– Παλαιοκερασιά,η

– Σιτόμενα,τα

– Ξηράκια,τα

– Παραβόλα,η

– Αγία Βαρβάρα,η

– Κάτω Τραγάνα,η

– Πλατανιάς,ο

– Τραγάνα,η

– Αφράτον,το

– Καλλιθέα,η

– Λούστρα,η

– Κυρά Βγένα,η

– Λαμπίριον,το

– Κάτω Λαμπίριον,το

– Νερομάννα,η

– Βαρειά,η

– Δογρή,η

– Κρύον Νερόν,το

– Παλαιοκαρυά,η

– Άγιος Γεώργιος,ο

– Παντάνασσα,η

– Περιστέριον,το

– Άγιος Ιωάννης,ο

– Σπαρτιάς,ο

– Μακρά Λογκά,η

– Στεκούλα,η

– Στριγανιά,η

– Άνω Άγιος Βλάσιος,ο

– Αγία Παρασκευή,η

– Καραμαναίικα,τα

– Κάτω Άγιος Βλάσιος,ο

– Κάτω Κάμπος,ο

– Λάπατο,το

– Μπόκρη,η

– Σκαλιτίνα,η

– Σοβολακίτικα,τα

– Αγαλιανός,ο

– Λακώματα,τα

– Χάραμα,το

– Αμπέλια,τα

– Αυλακιαί,αι

– Βαϊνάριον,το

– Δροσινιάτικα,τα

– Κράψη,η

– Πλάτανος,ο

– Σταυρός,ο

– Κυπάρισσος,η

– Κελλάκια,τα

– Πεντάκορφον,το

– Αγία Δευτέρα,η

– Αγία Παρασκευή,η

– Ανδρωναίϊκα,τα

– Ποταμούλα,η

– Κελανίτης,ο

– Τσουναίικα,τα

– Σαργιάδα,η

– Αγία Βαρβάρα,η

– Κοκκινόλογγος,ο

– Λεντίνη,η

– Μαυρομύτη,η

– Ποτιστικό,το

– Φραγκόσκαλα,η

– Χαραυγή,η

– Άγιος Βασίλειος,ο

– Ακριδαίικα,τα

– Χούνη,η

– Κάμπος,ο

– Λάκκαι,αι

– Λουτρά,τα

– Μπασδουναίικα,τα

– Παλαιοχούνη,η

– Παλαιοχώρια,τα

– Ρίον,το

– Σκιαδαίικα,τα

– Ψηλόβραχος,ο

– Αγία Τριάς Γούναρη,η

– Στράτος,ο

– Γουριώτισσα,η

– Καστράκιον,το

– Κυψέλη,η

– Λαγκάδι,το

– Ματσούκιον,το

– Όχθια,τα

– Ρίγανη,η

– Άκτιον,το

– Νέα Καμαρίνα,η

– Άγιος Νικόλαος,ο

– Άι Γιάννης,ο

– Δρυμός,ο

– Πέτρα,η

– Θύριον,το

– Γούργουβλη,η

– Μοναστηράκιον,το

– Κορπή,η

– Παλιάμπελα,τα

– Βαρκό,το

– Βολίμι,το

– Ρούγα,η

– Άγιος Νικόλαος,ο

– Λουτράκιον,το

– Αετός,ο

– Αχυρά,τα

– Κομπωτή,η

– Κονοπίνα,η

– Τρύφος,ο

– Μονή Αγίου Δημητρίου,η

– Περιβόλια,τα

– Σκλάβαινα,τα

– Βάτος,ο

– Περατιά,η

– Αγία Βαρβάρα,η

– Βαγιά,η (νησίς)

– Φορτί,το (νησίς)

– Πλαγιά,η

– Αμμούσα,η

– Παλιά Πλαγιά,η

– Πογωνιά,η

– Άγιος Νικόλαος,ο (νησίς)

– Βαρκό,το

– Στενόν,το

– Λιμναία,η

– Μπούκκα,η

– Πλατός,ο

– Αμπελάκιον,το

– Αμφιλοχικό Άργος,το

– Αριάδα,η

– Κάμπος,ο

– Κεραμίδι,το

– Ανοιξιάτικον,το

– Αγία Τριάς,η

– Κατάφουρκον,το

– Μαυροράχη,η

– Μονή Ρέθα,η

– Ξηρολίβαδον,το

– Πετράλωνα,τα

– Προφήτης Ηλίας,ο

– Πτελέα,η

– Σκρέικο,το

– Τριανταφυλλούλα,η

– Τσούκκα,η

– Ψηλά Αλώνια,τα

– Βαρετάδα,η

– Κεχρινιά,η

– Άγιοι Θεόδωροι,οι

– Κάναλος,ο

– Κομποθέκλα,η

– Μακρυχώρια,τα

– Φαλαγγιάς,ο

– Κρίκελλος,ο

– Ξηράκια,τα

– Μέγας Κάμπος,ο

– Σαρδίνια,τα

– Καλύβια,τα

– Σπάρτον,το

– Πηγαδάκι,το

– Τρία Αλώνια,τα

– Στάνος,ο

– Νέο Χαλκιόπουλο,το

– Άγιοι Θεόδωροι,οι

– Άγιος Βλάσιος,ο

– Άγιος Μηνάς,ο

– Αγραπιδόκαμπος,ο

– Ξωμερή,η

– Προσήλια,τα

– Χαλκιόπουλοι,οι

– Νέον Αγρίδιον,το

– Δρομίτσα,η

– Κάμινος,η

– Αλευράδα,η

– Κρεμαστά Συκιάς,τα

– Πιστιανά,τα

– Αμοργιανοί,οι

– Μαλαταίικον,το

– Πραντικόν,το

– Χαμορίκι,το

– Βρουβιανά,τα

– Αυλάκιον,το

– Παλιάμπελα,τα

– Γιαννόπουλοι,οι

– Εμπεσός,ο

– Γραμματσούλι,το

– Σκατζόκαμπος,ο

– Συκέα,η

– Φτελιά,η

– Νέα Μαλεσιάδα,η

– Άνω Κάμπος,ο

– Μαρανέλι,το

– Μπαμπαλιόν,το

– Πατιόπουλον,το

– Διακόπια,τα

– Θύαμος,ο

– Πετσάλια,τα

– Φράγκου,η

– Περδικάκιον,το

– Πηγάδια,τα

– Πετρώνα,η

– Βαρκό Κυπριό,το

– Κατσιάδες,οι

– Ρίγανη,η

– Υπαπαντή,η

– Ποδογορά,η

– Σταθάς,ο

– Παυλιάδα,η

– Ποταμιά,η

– Τρίκλινον,το

– Αμπέλιον,το

– Μενίδιον,το

– Ελαιοχώριον,το

– Θεριακήσιον,το

– Κατσούλι,το

– Λαγκάδα,η

– Συκούλα,η

– Φλωριάδα,η

– Ελαιόφυτον,το

– Καθαροβούνιον,το

– Καστριώτισσα,η

– Παλαιά Φλωριάδα,η

– Παλαιόκαστρον,το

– Χρυσοπηγή,η

– Χρυσορράχη,η

– Κουλούρια,τα

– Μάνδρα,η

– Μάραθος,ο

– Μέγας Δένδρος,ο

– Ταξιάρχης,ο

– Αβαρίκος,ο

– Πίνη,η

– Αγία Σοφία,η

– Μαυροβορός,ο

– Πουρνάρα,η

– Αετόπετρα,η

– Άγιος Ιωάννης,ο

– Αμβρακία,η

– Ανάληψις,η

– Καημένα Αμπέλια,τα

– Κόφτρα,η

– Λιαρέικα,τα

– Λιβάδι,το

– Μαραθούλα,η

– Μετόχι,το

– Παλιουριά,η

– Φλεσουριάς,ο

– Αργυρόν Πηγάδιον,το

– Θεοτόκος,η

– Διασελλάκιον,το

– Διπλάτανος,ο

– Δρυμών,ο

– Αγία Τριάδα,η

– Άνω Δρυμών,ο

– Κοσκινάς,ο

– Καλούδιον,το

– Δουναίικα,τα

– Μαραθιάς,ο

– Κάτω Χρυσοβίτσα,η

– Διάσελλον,το

– Δοσούλα,η

– Αμπέλια,τα

– Άγιος Θεόδωρος,ο

– Κοκκινόβρυση,η

– Κονίσκα,η

– Άγιος Ιωάννης,ο

– Πούλινος,ο

– Λευκόν,το

– Μυρτιά,η

– Λουτρά,τα

– Παλαιόμυλος,ο

– Πέρεβος,ο

– Νεροχώριον,το

– Μελίγκοβα,η

– Μισάμπελλα,τα

– Πάμφιον,το

– Πέρκος,ο

– Πετροχώριον,το

– Πριοναίικα,τα

– Σιταράλωνα,τα

– Δάφνη,η

– Λαδικού,η

– Νεροσύρτης,ο

– Χαλίκιον,το

– Χρυσοβίτσα,η

– Δοκίμια,τα

– Ρόγγια,τα

– Κάτω Αφροξυλιά,η

– Άνω Αφροξυλιά,η

– Βελβίνα,η

– Βλαχομάνδρα,η

– Γέφυρα Μπανιά,η

– Σφηκαίικα,τα

– Βομβοκού,η

– Άγιος Βασίλειος,ο

– Λεύκα Βομβοκούς,η

– Μάρμαρα,τα

– Μονή Αγίου Ιωάννου,η

– Δάφνη,η

– Κάτω Δάφνη,η

– Λυγιάς,ο

– Κάτω Μαμουλάδα,η

– Μαμουλάδα,η

– Νεόκαστρον,το

– Παλιάμπελα,τα

– Ξηροπήγαδον,το

– Παλαιοχωράκιον,το

– Μικρόν Παλαιοχωράκιον,το

– Πιτσιναίικα,τα

– Καστράκιον,το

– Συκιά,η

– Ριγάνιον,το

– Διάσελλον,το

– Πόρος,ο

– Σκάλα,η

– Αντίρριον,το

– Καραούλια,τα

– Μυρτιά,η

– Σπαρτοράχη,η

– Μακύνεια,η

– Άγιος Πολύκαρπος,ο

– Αγραπιδόκαμπος,ο

– Ρίζα,η

– Μολύκρειον,το

– Άνω Πλατανίτης,ο

– Πλατανίτης,ο

– Φραγκαίϊκα,τα

– Άνω Χώρα,η

– Αμπελακιώτισσα,η

– Αναβρυτή,η

– Ασπριά,η

– Γραμμένη Οξυά,η

– Γρηγόριον,το

– Ελατόβρυση,η

– Ελατού,η

– Καλλονή,η

– Καταφύγιον,το

– Γολέμιον,το

– Κάτω Χώρα,η

– Κεντρική,η

– Σέλλος,ο

– Κοκκινοχώριον,το

– Σωτήρω,η

– Χρίσοβον,το

– Κρυονέρια,τα

– Κυδωνέα,η

– Λεύκα,η

– Λιμνίτσα,η

– Μανδρινή,η

– Πόδος,ο

– Τερψιθέα,η

– Πλάτανος,ο

– Κάτω Πλάτανος,ο

– Άγιος Δημήτριος,ο

– Οζηρός,ο

– Αράχοβα,η

– Κρανές,ο

– Αχλαδόκαστρον,το

– Δενδροχώριον,το

– Καστανέα,η

– Χάνι Λιόλιου,το – Διάσελο,το

– Κλεπά,η

– Άνω Κλεπά,η

– Λιβαδάκιον,το

– Νεοχώριον,το

– Πετρωτόν,το

– Περδικόβρυση,η

– Περίστα,η

– Χόμορη,η

– Αγία Τριάς,η

– Σίμος,ο

– Κάμπος,ο

– Παλαιοχώριον,το

– Ανθόφυτον,το

– Λεπτοκαρυά,η

– Γάβρος,ο

– Κουτσογιανναίικα,τα

– Δορβιτσιά,η

– Ελευθεριανή,η

– Μηλέα,η

– Παλαιόπυργος,ο

– Περιβόλια,τα

– Ποκίστα,η

– Στράνωμα,η

– Άνω Κάμπος,ο

– Κάτω Κάμπος,ο

– Λουτρά Στάχτης,τα

– Στύλια,η

– Αγία Τριάδα,η

– Πλατανιάς,ο

– Συκέα,η

– Φαμίλα,η

– Τρίκορφον,το

– Άνω Βασιλική,η

– Κάτω Βασιλική,η

– Κωστέϊκα,τα

– Πέραμα,το

– Γαβρολίμνη,η

– Γαλατάς,ο

– Κρυονέριον,το

– Κάτω Καλαβρούζα,η

– Καλαβρούζα,η

– Νέα Καλαβρούζα,η

– Περιθώριον,το

– Βαλτίον,το

– Αγράμπελα,τα

– Βασιλόπουλον,το

– Βλιζιανά,τα

– Καραϊσκάκης,ο

– Μαχαιράς,ο

– Μπαμπίνη,η

– Παλαιομάνινα,η

– Πρόδρομος,ο

– Σκουρτού,η

– Στρογγυλοβούνιον,το

– Μάνινα Βλιζιανών,η

– Χρυσόβιτσα,η

– Κανδήλα,η

– Αρχοντοχώριον,το

– Άγιος Αθανάσιος,ο

– Παλιόβαρκα,η

– Βάρνακας,ο

– Μύτικας,ο

– Παναγούλα,η

– Φυτείαι,αι

– Κουβαράς,ο

– Παππαδάτος,ο

– Άγιος Στέφανος,ο

– Ρίβιον,το

Πηγή: pelop.gr