Καταψήφισε το ΚΚΕ τις φρεγάτες Ν. Παπανάστασης: Η σύμβαση εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, όχι την άμυνα της χώρας

Το ΚΚΕ καταψήφισε τις φρεγάτες με τον Νίκο Παπαναστάση να αναφέρει πως η σύμβαση εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι την άμυνα της χώρας

Η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις συμβάσεις για τις φρεγάτες Belharra, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας σε επίπεδο Standard 2++,

την υποστήριξή τους και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο 25% των

εργασιών.

Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν

στην Ολομέλεια ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Από την πλευρά του ΚΚΕ αγορητής ήταν ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και πρώηνNστέλεχος των Ε.Δ., Νίκος Παπαναστάσης, σε σχέση με την καταψήφιση του νομοσχεδίου από την πλευρά του ΚΚΕ διευκρίνισε ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα πραγματικό σύγχρονο οπλικό σύστημα, αλλά γιατί η αποστολή του δενNείναι η υπηρέτηση των αναγκών της άμυνας της χώρας, αλλά η εξυπηρέτηση των αναγκώνNτου ΝΑΤΟ και αυτό διατυπώνεται σε όλα τα κείμενα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ καταλόγισε σε όλα τα κόμματα ότι «πίνουν νερό στο όνομα τουNΝΑΤΟ» λέγοντας ότι «η Συμμαχία από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της τον Απρίλη του 1949Nμέχρι σήμερα επιβεβαιώνει τον ρόλο του» ως «οπλισμένο χέρι του ευρω- ατλαντικού ιμπεριαλισμού και ως ισχυρός κατασταλτικός μηχανισμός κατά των λαών». Ο κ. Παπαναστάσης επέκρινε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ότι αναλώνονται σε τεχνικές διαφοροποιήσεις όπως είναι για τον οπλισμό που θα φέρουν οι φρεγάτες και το κόστος τους «για να κρύψουν ότι συμφωνούν στην ουσία ότι όλα αυτά τα οπλικά συστήματα εξυπηρετούν τις επιχειρησιακές δράσεις του ΝΑΤΟ».

Αναφερόμενος στο 25% της παραγωγής του προγράμματος για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ο βουλευτής του ΚΚΕ παρατήρησε ότι βλέπουμε να υπάρχει ήδη ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εκπροσώπων των εταιρειών που θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους δίνοντας «ψίχουλα και ξεζουμίζοντας» τους εργαζόμενους, παρ' όλο που στην ουσία τα ποσά αυτού του 25% τα πληρώνει ο λαός. Σχετικά με τους μισθούς των στελεχών των ΕΔ είπε ότι παραμένουν ως «η λάμπουσα πενία» της χώρας ασχέτως με τις όποιες επιδοτήσεις θα τους δώσετε, σημειώνοντας ότι «η ροή των χρημάτων σε εξοπλισμούς κ.λ.π αφορά και τα στελέχη των ΕΔ».