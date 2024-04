Αχελώος: Καταπέλτης οι περιβαλλοντικές οργανώσεις - Εμμονή με την εκτροπή του «είδαν» στην έκθεση των Ολλανδών

Εμμονή με την εκτροπή του Αχελώου «είδαν» στην έκθεση των Ολλανδών. Καταπέλτης οι περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", η οποία επισημαίνει πως είναι πολύ χαμηλού επιστημονικού επιπέδου και με ελλιπέστατης τεκμηρίωσης η έκθεση, σύμφωνα με πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις

Για εμμονή με την εκτροπή του Αχελώου μιλούν πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Greenpeace και WWF Ελλάς) με σχόλιο που κατέθεσαν στη δημόσια διαβούλευση για το master plan της HVA για τη Θεσσαλία, το οποίο επαναφέρει την προοπτική της εκτροπής του Αχελώου.

Παρωδία διαβούλευσης επί μιας εξαιρετικά κακογραμμένης έκθεσης, που αντιβαίνει στοιχειώδεις κανόνες επιστημονικής δημοσίευσης, η οποία προωθεί τεράστια κατασκευαστικά έργα παρωχημένης γενιάς και την ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων όλης της χώρας, χαρακτηρίζουν την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις μέσα από τα σχόλιά τους.

«To σχέδιο δείχνει να διέπεται από μια εμμονή με το τεράστιο κατασκευαστικό έργο της εκτροπής του Αχελώου (φράγμα Συκιάς, σήραγγα Πετρωτού – Δρακότρυπας, φράγματα Μουζακίου και Πύλης). Η δε επίκληση της κλιματικής αλλαγής ως δικαιολογίας για την εκτροπή του Αχελώου είναι η πλέον παράλογη και δυνητικά καταστροφική πολιτική επιλογή. Ειδικά υπό τη βαριά σκιά της καταστροφής που προκάλεσε η καταιγίδα Ντάνιελ και επιδείνωσε η αμέσως επόμενη καταιγίδα Ηλίας, είναι ανάγκη να αναλογιστούμε πώς θα είχε εξελιχθεί η κατάσταση εάν είχε ολοκληρωθεί η εκτροπή του Αχελώου. Ειδικότερα λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι στόχος της εκτροπής είναι η διατήρηση της στάθμης του Πηνειού σε υψηλό επίπεδο κατά τους θερινούς και πρώτους φθινοπωρινούς μήνες, εύλογα συμπεραίνεται ότι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Ντάνιελ, ο Πηνειός θα είχε ξεχειλίσει ήδη από τις πρώτες μέρες. Πιθανότατο αποτέλεσμα θα ήταν η πλημμύρα της Λάρισας κατά τη διάρκεια της καταιγίδας και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση» αναφέρεται χαρακτηριστικά από την πλευρά των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν λόγο για εμμονή με την εκτροπή του Αχελώου. Η δήλωση πως “μοναδική βιώσιμη, μακροπρόθεσμη λύση είναι η μεταφορά υδάτων από τον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, προκειμένου να ενισχυθεί η προσφορά νερού κατά τουλάχιστον άλλα 300 εκατομμύρια m3 ετησίως” εκτιμούν πως είναι «καθαρά ιδεολογική και τελείως αντι-επιστημονική» και θυμίζουν πως κάθε ποσότητα εκτροπής μεγαλύτερη των 250 εκατομμύρια m3 ετησίως έχει ελεγχθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει καταπέσει δικαστικά.

Ακόμα μια απαράδεκτη δήλωση, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι η εξής (σελ. 12, Volume IV): «Ορισμένα στοιχεία αυτού του συστήματος έχουν ολοκληρωθεί, μεταξύ των οποίων το φράγμα και ο υδροηλεκτρικός σταθμός Μεσοχώρας στον άνω ρου του Αχελώου, που είναι λειτουργικά έτοιμα εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η δεξαμενή διατηρείται επί του παρόντος άδεια και το έργο δεν λειτουργεί λόγω της αντίθεσης από οικολόγους και τοπικές κοινότητες.» «Το γεγονός πως η εταιρεία που συνέταξε την έκθεση αποκρύπτει πως ο αντικειμενικός λόγος για τη μη ολοκλήρωση των έργων εκτροπής είναι οι επανειλημμένες αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, ενώ αναφέρεται σε “αντίθεση από οικολόγους και τοπικές κοινωνίες”, δείχνει εμπάθεια και περιφρόνηση της δικαιοσύνης και της νομιμότητας, και θα έπρεπε απερίφραστα να καταδικαστεί από τους υπουργούς στους οποίους θα παραδοθεί αυτή η έκθεση» σχολιάζουν οι περιβαλλοντικοί φορείς.

Αν και η έκθεση (ορθώς) αναφέρει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα check-dams (φράγματα ανάσχεσης), ενώ επισημαίνει ότι τα μεγάλα φράγματα ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες, εντούτοις στη συνέχεια προτείνει 23 επιπλέον θέσεις και δίχως καμία τεκμηρίωση προωθεί επανειλημμένα την εκτροπή του Αχελώου, αναφέρουν ακόμη οι περιβαλλοντικοί φορείς και διαπιστώνουν πως “είναι τόσο έκδηλη η προσπάθεια προώθησης των μεγάλων φραγμάτων που ενώ η αναφορά στα μικρά check dams είναι 2-3 σελίδες, η αναφορά στα μεγάλα είναι ιδιαίτερα εκτενής, ειδικά στον τόμο των Appendices”.

Ενώ μάλιστα σε αρκετά σημεία η έκθεση αναφέρει ότι δεν πρέπει τα φράγματα να χρησιμοποιηθούν για αύξηση της χρήσης νερού και των αρδευόμενων εκτάσεων (βλ. σελ. 33 σχετικά με το φράγμα Σκοπιάς/Παλιοδερλί), εντούτοις οι περιβαλλοντικοί φορείς παρατηρούν ότι σε σχέση με την εκτροπή του Αχελώου η HVA παραθέτει στο τεύχος για τη γεωργία έναν πίνακα με υπότιτλο “Water transfer from Achelous from year 4 will increase acreage” (Η μεταφορά νερού από τον Αχελώο από την 4η χρονιά θα αυξήσει την έκταση, ανεπίσημη μετάφραση γραφόντων). «Είναι βαθιά προβληματικό το γεγονός ότι το σχέδιο άλλοτε μιλάει για μείωση των αρδευόμενων εκτάσεις και άλλοτε για αύξηση, δίχως καμία εξήγηση και αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για μια ούτως ή άλλως πολύ χαμηλού επιστημονικού επιπέδου και ελλιπέστατης τεκμηρίωσης έκθεση που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ‘masterplan’, ώστε να ορθοποδήσει μια ρημαγμένη από κλιματικές καταστροφές περιοχή» προσθέτουν με νόημα.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα "Συνείδηση"