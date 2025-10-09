Καταπέλτης ο Παπαναστασίου για τους ινστρούχτορες του ΥΠΕΝ

Καταπέλτης ο Δήμαρχος Αγρινίου και β’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στους «ινστρούχτορες» του ΥΠΕΝ, σχετικά με το ζήτημα μεταφοράς των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο

Για τα όχι και τόσο αισιόδοξα μηνύματα που προέκυψαν από τη συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠΕΝ ενημέρωση το προεδρείο της ΚΕΔΕ τους Δημάρχους στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στην Ολυμπία.

Γιατί, η ατζέντα με των συζητήσεων της Αυτοδιοίκησης με το ΥΠΕΝ περιλαμβάνει εκτός από τις Πολεοδομίες και άλλα θέματα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων (μονάδες καύσης), τις ΔΕΥΑ κ.α. Ωστόσο, αυτή την περίοδο προέχει το θέμα των Πολεοδομιών.

Πάνω σε αυτό ο Δήμαρχος Αγρινίου και β’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου, εκτίμησε ότι το πρόβλημα είναι οι ινστρούχτορες του Υπουργείου. «Σε όλα τα Υπουργεία υπάρχουν οι γνωστοί ινστρούχτορες, οι παντογνώστες, διευθυντές, παραδιευθυντές, προιστάμενοι, οι οιποίοι διαχρονικά διαμορφώνουν γνώμες μακρά της κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης» είπε mχαρακτηριστικά και τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να πάρουμε τον όγκο μιας Πολεοδομίας, με το αρχείο της που μπορεί να είναι ή να μην είναι ψηφιοποιημένο, μαζί με τον έλεγχο των αυθαιρέτων και την έκδοση των αδειών και να τα πάμε σε μια υπηρεσία (σ.σ. Κτηματολόγιο) που τώρα ξεκίνησε να λειτουργεί και τα διευθύνει ένας νομικός με στελέχωση ή χωρίς…

«Είναι μια λάθος κατεύθυνση, που ως ΚΕΔΕ δεν θα την επιτρέψουμε. Είναι αδιανόητο και θα δημιουργήσει τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Καλό θα ήταν οι ινστρούχτορες που κάνουν αυτές τις προτάσεις ως έξυπνες να μαζευτούν. Ανόητες είναι οι προτάσεις τους» είπε εμφατικά ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Εφημερίδα «Συνείδηση»