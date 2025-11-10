Κατανυκτικά τα Εσπερινά Κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Συνεχίζονται τα Εσπερινά Κηρύγματα Μητροπολίτου Αιτωλοακαρνανίας, Δαμασκηνού σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, με θέμα: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία».

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Με θέμα: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία» συνεχίζονται τα Εσπερινά Κηρύγματα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Εσπερινό Κήρυγμα. Ο Σεβασμιώτατος συνεχίζοντας την ανάπτυξη του γενικού θέματος: « Η Ορθόδοξη Εκκλησία» αναφέρθηκε στη Βυζαντινή εποχή και στην Εκκλησία των Επτά Οικουμενικών Συνόδων.

Αρχικά, μίλησε για την περίοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος με τη μεταστροφή του τερμάτισε την εποχή των μαρτύρων και των διωγμών και η Εκκλησία των κατακομβών έγινε Εκκλησία της Αυτοκρατορίας, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στο Διάταγμα των Μεδιολάνων, με το οποίο κήρυσσε την ανεκτικότητα απέναντι στη χριστιανική πίστη.

Αναφέρθηκε στη μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την Ρώμη, στις ακτές του Βοσπόρου, την Κωνσταντινούπολη, την Νέα Ρώμη, υπογραμμίζοντας, ότι τα κίνητρα, εκτός από οικονομικά και πολιτικά, ήταν και θρησκευτικά, αφού η παλαιά Ρώμη ήταν τόσο πολύ συνδεδεμένη με τον παγανισμό, ώστε να μην μπορεί να γίνει το κέντρο της χριστιανικής αυτοκρατορίας που είχε κατά νου ο Μέγας Κωνσταντίνος.

Τέλος αναφέρθηκε στην σύγκλιση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια, το 325, η οποία επεξεργάστηκε το περιεχόμενο της ορθόδοξης πίστης. Τόνισε ιδιαιτέρως ότι το Διάταγμα των Μεδιολάνων, η ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως και η Σύνοδος της Νίκαιας σημάδευσαν την ωρίμανση της Εκκλησίας.

Ολοκληρώνοντας, ο Σεβασμιώτατος ανέλυσε το γεγονός, ότι η ζωή της Εκκλησίας, στην πρωτοβυζαντινή περίοδο κυριαρχείτο από τις Επτά Οικουμενικές Συνόδους. Οι Σύνοδοι αυτές εξεπλήρωσαν ένα διπλό σκοπό. Καταρχάς αποσαφήνισαν και διαμόρφωσαν την ορατή οργάνωση της Εκκλησίας, αποκρυσταλλώνοντας τη θέση των πέντε μεγάλων εδρών, που ονομάστηκαν Πατριαρχεία. Το δεύτερο και σπουδαιότερο είναι, ότι οι Σύνοδοι καθόρισαν μια για πάντα την διδασκαλία της Εκκλησίας πάνω στα βασικά δόγματα της χριστιανικής πίστης περί της Αγίας Τριάδος και της Σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού.

Το επόμενο εσπερινό κήρυγμα του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 και στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025.

