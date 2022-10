Έχει καταλάβει κανείς ότι ίσως γίνει πόλεμος;

Πλάκα έχει η ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Βρίσκεται, όπως λένε και οι πιτσιρικάδες, στην κοσμάρα της!

Αν δει κανείς την ατζέντα που κυριαρχεί έχει λίγο από συντάξεις (βασική παραγωγή της χώρας), τι γίνεται με το μετρό στα Εξάρχεια (τίποτε) και μπόλικους τσακωμούς αν αδικούμε την καημένη την Τουρκία όταν λέμε ότι έχει κόψει αλυσίδα και επιτίθεται στην Ελλάδα για τα πάντα.

Η Αυγή για παράδειγμα έψεξε τον υπουργό κ. Μηταράκη διότι… “ξέθαψε κάποιες επιθέσεις Τούρκων Λιμενικών το 2019 για να επιτεθεί (!) στην Τουρκία”! Ειλικρινά, έτσι το έγραψε.

Την ίδια ώρα σοβαρά ερευνητικά κέντρα και ιστοσελίδες όπως το “War on the Rocks” φιλοξενούν άρθρα όπως το “Why Erdogan might choose war against Greece”, δηλαδή “Γιατί ο Ερντογάν μπορεί να επιλέξει πόλεμο ενάντια στην Ελλάδα“!

Κι όχι από όποιον κι όποιον, ας πούμε από έναν δημοσιογράφο που λέει την γνώμη του. Αλλά από τον Ryan Gingeras, ιστορικό της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και καθηγητή στην Ναυτική Μεταπτυχιακή Σχολή των ΗΠΑ.

Και παλιότερα υπήρχαν ανησυχίες ότι μπορεί η ειρήνη να μην κρατήσει για πάντα όπως υπόσχονται οι θιασώτες του άκρατου υλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να πέσουν και μια -δυο μπαταριές για να υπερασπιστείς κάτι.

Ποτέ όμως τα πράγματα δεν είχαν ξαναφτάσει μέχρι εδώ μετά την εισβολή στην Κύπρο, μόνο και μόνο γιατί αποφασίσαμε να σταθούμε στα πόδια μας.

Η ρητορική που χρησιμοποίησε ο Ακάρ στην ακαδημία των Ικάρων της γείτονος θύμισε τις παραμονές της εισβολής της στην Συρία, με τους μάρτυρες ήρωες πολεμιστές κλπ, κλπ. Και τότε της είχαν τρίξει τα δόντια οι μεγάλοι αλλά τους αγνόησε και μπούκαρε κανονικά.

Όμως εδώ δεν ιδρώνει κανενός το αυτί. Όχι μόνο δεν υπάρχει ομοψυχία, όχι μόνο δεν έχουν γεμίσει από εθελοντές και έφεδρους η χώρα γιατί είμαστε οι λιγότεροι πληθυσμιακά.

Αντίθετα, έχουμε αναλύσεις από κάτι πρώην υπουργούς (που ήταν και στα ΟΥΚ τρομάρα τους) για το πως μπορεί να πάθουμε μεγάλη ζημιά αν γίνει πόλεμος!

Αυτός άραγε να είναι ο περίφημος “ύπνος του δικαίου”;

