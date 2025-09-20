Καταγραφές-Ρεκόρ από το πρόγραμμα του "ΑΡΧΕΛΩΝ" στον Αμβρακικό κόλπο

Ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελεί ένα παγκοσμίως σημαντικό οικοσύστημα, αναγνωρισμένο ως Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας βάσει της Σύμβασης Ραμσάρ.

Είναι ένα καταφύγιο ζωτικής σημασίας για απειλούμενα είδη, όπως το ρινοδέλφινο και ο αργυροπελεκάνος, ενώ, όπως επιβεβαιώνουν οι έρευνες του Συλλόγου, αποτελεί έναν κρίσιμο χώρο διατροφής και διαχείμασης για τις χελώνες Καρέττα (Caretta caretta) και τις πράσινες χελώνες (Chelonia mydas).

Καταγραφές-Ρεκόρ και Αξιοσημείωτες Επανασυλλήψεις

Οι φετινές προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα 385 συνολικές συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες 384 χελώνες Καρέττα Καρέττα και μία σπάνια πράσινη χελώνα. Η ομάδα ταυτοποίησε με επιτυχία 242 άτομα. Από αυτά, οι 143 επανασυλλήψεις κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου έδωσαν πολύτιμα στοιχεία για τις μετακινήσεις των χελωνών και την προσήλωσή τους στην περιοχή.

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της φετινής χρονιάς ήταν η καταγραφή πέντε εντυπωσιακών, μακροπρόθεσμων επανασυλλήψεων. Τέσσερις από αυτές τις χελώνες είχαν μαρκαριστεί για πρώτη φορά το 2013, και αυτή είναι η 12η χρονιά που παρατηρούνται στην περιοχή. Ακόμα πιο αξιοσημείωτο είναι ότι παρατηρήθηκε ξανά ένα ζώο που είχε καταγραφεί τελευταία φορά πριν από 14 χρόνια, το 2011.

“Αυτό αποτελεί μια δυνατή υπενθύμιση για το πόσο κρίσιμη είναι η μακροχρόνια παρακολούθηση για την κατανόηση αυτών των απίστευτων ζώων” λέει η Αλίκη Παναγοπούλου, Υπεύθυνη Ερευνητικών Θεμάτων του ΑΡΧΕΛΩΝ .

Μια Σπάνια Συνάντηση και μια Ζωή που Σώθηκε

Η φετινή περίοδος είχε επίσης και μερικές ιδιαίτερα αξιομνημόνευτες στιγμές. Στις 28 Αυγούστου, η ομάδα ενθουσιάστηκε με την καταγραφή της τέταρτης μόλις πράσινης χελώνας που έχει συλληφθεί ποτέ στον Αμβρακικό. Η χελώνα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, χωρίς φύκια ή άλλα προσκολλημένα αντικείμενα, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την περιστασιακή παρουσία αυτού του απειλούμενου είδους στον κόλπο.

Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι συναντήσεις συνηθισμένες. Την 1η Αυγούστου, η ομάδα βρήκε μια χελώνα Καρέττα ακίνητη στον βυθό. Χάρη στην άμεση αντίδρασή τους, η χελώνα, που ονομάστηκε «Μπριός», διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Κόπραινας και στη συνέχεια στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα. Η ακτινογραφία αποκάλυψε ότι είχε καταπιεί ένα μεγάλο αγκίστρι. Η διάσωσή της αναδεικνύει τις διαρκείς απειλές που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες χελώνες και την κρίσιμη σημασία ενός δικτύου διάσωσης.

Παρότι φέτος δεν βρέθηκαν χελώνες με δορυφορικό πομπό, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι τεράστιας σημασίας. Ο πλούτος των πληροφοριών, από τις νέες ταυτοποιήσεις μέχρι τις μακροπρόθεσμες επανασυλλήψεις, αυξάνει τη γνώση και την κατανόηση για τον πληθυσμό των χελωνών στον Αμβρακικό και τις ανάγκες διατήρησής του.

“Η έρευνα πεδίου για το 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπό την καθοδήγηση των Jimenez Arias Santiago και Lopez Lozano Luisa Fernanda, οι οποίοι, μαζί με την εκπληκτική ομάδα των εθελοντών εξασφάλισαν άλλη μια παραγωγική περίοδο έρευνας και προστασίας για τις θαλάσσιες χελώνες. Εκφράζουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας σε όλους όσοι συμμετείχαν και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτό το σημαντικό έργο τα επόμενα χρόνια!” τόνισε ο Θάνος Μιχαηλίδης, Υπεύθυνος του προγράμματος του ΑΡΧΕΛΩΝ.

atpreveza.gr