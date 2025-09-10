Καταγγελία του Δήμου Πατρέων για την παρουσία τραπεζών στα σχολεία την ημέρα του αγιασμού

Την έντονη αντίθεσή της εκφράζει η Δημοτική Αρχή Πατρέων απέναντι στην προσπάθεια, όπως αναφέρει, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να εμφανιστούν στα σχολεία της πόλης κατά την τελετή του αγιασμού, με αφορμή τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος καταγγέλλει ότι οι τράπεζες επιχειρούν να «διαφημιστούν» μέσω χορηγιών στα σχολεία, ενώ ταυτόχρονα, όπως σημειώνεται, έχουν επωφεληθεί από κρατικές ρυθμίσεις για αναβαλλόμενους φόρους ύψους 12,1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2024, και προχωρούν σε πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών.

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι «οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται να ευχαριστούν χορηγούς για τα αυτονόητα», τονίζοντας πως είναι ευθύνη της Πολιτείας να εξασφαλίζει σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές, με δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.