Καταγγελία: «Θα έχανε το πόδι του, αν έμενε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου»

Την περιπέτεια του πατέρα της στο νοσοκομείο Μεσολογγίου περιγράφει σε ανάρτησή της μια κοπέλα από την Γουριά Μεσολογγίου εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή της για την αντιμετώπιση που είχε.

Όπως υποστηρίζει μετά από μια μόλυνση στο δάχτυλο του ποδιού, ο άνδρας που πάσχει από σάκχαρο, επισκέφθηκε το νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου τον εξέτασε μια χειρουργός που του έδωσε μια αντιβίωση λέγοντας ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο, παρά το γεγονός τοι υπήρχε πληγή. Του συνέστησε να πηγαίνει για καθαρισμό της πληγής στο Κέντρο Υγείας.

Ωστόσο η κατάσταση δεν βελτιωνόταν και ο γιατρός στο Κ.Υ. του συνέστησε να συνεχίσει την αντιβίωση.

Αφού τελείωσε και η δεύτερη αγωγή το δάχτυλο χειροτέρεψε και όπως περιγράφει χαρακτηριστικά η γυναίκα που κάνει την ανάρτηση:

«Το δάχτυλο είχε πρηστεί και είχε γίνει μωβ». Έτσι τον προέτρεψε να πάει πάλι στο νοσοκομειο αυτή την φορά με 38,5 πυρετό.

Νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες με ενδοφλέβια αντιβίωση και όχι μόνο η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, αντίθετα χειροτέρεψε, αλλά η χειρουργός, σύμφωνα με την περιγραφή, υποστήριζε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και με έναν καθαρισμό της πληγής όλα θα είναι καλά.

Η οικογένεια αποφάσισε να πάρει τον άνθρωπό της και να τον μεταφέρει σε άλλο νοσοκομειο, όμως αντιμετώπισε την άρνηση της χειρουργού και τελικά χρειάστηκαν πολιτικές παρεμβάσεις ακόμα και από το υπουργείο Υγείας για να πάει ο ασθενής σε άλλο γιατρό! Όταν έφθασε στο δεύτερο νοσοκομειο έγινε ακρωτηριασμός του δαχτύλου του καθώς αυτό κρίθηκε απαραίτητο για να σωθεί η ζωή του. Όπως λέει η κόρη του ασθενούς αν δεν έφευγε από το νοσοκομειο Μεσολογγίου το λιγότερο που θα πάθαινε ήταν να του αφαιρεθεί ολόκληρο το πόδι.

