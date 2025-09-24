Καταγγελία στο Ηράκλειο: Ένστολος επιτέθηκε βίαια στην 34χρονη πρώην σύζυγό του - Αναζητείται από τις Αρχές

Οργή προκαλεί καταγγελία στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με την οποία 43χρονος ένστολος επιτέθηκε βίαια στην 34χρονη πρώην σύζυγό του, χαστουκίζοντας και τραβώντας την από τα μαλλιά και αναζητείται από τις Αρχές.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (24.9.25), οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία μιας 34χρονης γυναίκας, ο 43χρονος πρώην σύζυγός της —ένστολος που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας— την εξύβρισε, τη χαστούκισε βίαια και την τράβηξε από τα μαλλιά μέσα στο σπίτι της.

Η γυναίκα ζήτησε άμεσα βοήθεια, ωστόσο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί ο φερόμενος δράστης είχε ήδη διαφύγει.

Η 34χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του, καταγγέλλοντας επίσης ότι ο πρώην σύζυγός της συνέχιζε να διαμένει στο σπίτι παρά το διαζύγιο και παρά τη θέλησή της.

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

Πηγή: neakriti.gr