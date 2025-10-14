Καταγγελία για σοβαρό τραυματισμό ναυτεργάτη σε πλοίο στη γραμμή Πάτρα-Ιταλία

To Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει τον σοβαρό τραυματισμό ναυτεργάτη σε πλοίο της εταιρείας Attica Group στη γραμμή Πάτρα-Ιταλία.

Το συμβάν αυτό, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, έρχεται να προστεθεί σε όσα αντίστοιχα γίναμε μάρτυρες στα πλοία αυτά, το περασμένο διάστημα, με αποκορύφωμα τα εργοδοτικά εγκλήματα, που είχαν ως συνέπεια τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη σε πλοίο της ίδιας εταιρείας στον Πειραιά αλλά και το θάνατο της 47χρονης ναυτεργάτριας στη γραμμή Πάτρα-Ιταλία.

Και η ανακοίνωση του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου προσθέτει: «Αυτές είναι οι συνέπειες της εγκληματικής πολιτικής του κέρδους, που απογειώνει την εκμετάλλευση, την εντατικοποίηση και την ευελιξία στους χώρους δουλειάς, τσακίζοντας τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων για να κερδίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, συνολικά οι εργοδότες. Δεν είναι τυχαίο γεγονός, δε φταίει η «κακιά η ώρα», ούτε απλά «έπρεπε να προσέχει ο εργαζόμενος» όπως ήδη είπαν οι εφοπλιστές, αφού στα πλοία της ίδιας εταιρείας είναι «νόμος» το να μην τηρούνται τα ωράρια των πληρωμάτων και οι εργαζόμενοι να φτάνουν κυριολεκτικά στα όριά τους, εμφανίζοντας ακόμη και καρδιαγγειακές παθήσεις από τους εξοντωτικούς ρυθμούς της δουλειάς.

Είναι σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ναυτιλίας και της εταιρείας, αφού όλοι μαζί έχουν διαμορφώσει αυτούς τους χώρους δουλειάς-κάτεργα, που οι εργαζόμενοι πηγαίνοντας για μεροκάματο, δεν ξέρουν αν και εφόσον θα επιστρέψουν σώοι στα σπίτια τους.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ότι ο σημερινός τραυματισμός γίνεται τη στιγμή, που η κυβέρνηση επιδιώκει να ψηφίσει το νομοσχέδιο-τερατούργημα του 13ώρου, που θα έρθει να νομιμοποιήσει τη βαρβαρότητα των ατελείωτων ωραρίων -που στα πλοία είναι κανονικότητα -,

αυξάνοντας κατακόρυφα τους κινδύνους εργατικών ατυχημάτων.

Από την πλευρά μας, στέλνουμε μήνυμα σε εφοπλιστές, υπουργεία και κυβερνήσεις ότι δε θα συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα και δε θα αφήσουμε το τελευταίο συμβάν να περάσει «στα ψιλά». Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει η διεκδίκηση και ο αγώνας σε κάθε χώρο δουλειάς!