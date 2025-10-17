Καταφύγιο Ναυπακτίας: Πικρός ο άρτος της ξενιτιάς για τον κύριο Νίκο - 53 Χρόνια στην Αμερική

Ο κύριος Νίκος από το Καταφύγιο Ναυπακτίας μοιράζεται τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, τις δυσκολίες της ξενιτιάς στην Αμερική και την αδιάκοπη αγάπη για την Ελλάδα.

Στο ορεινό χωριό Καταφύγιο της Αιτωλοακαρνανίας συναντήσαμε τον κ. Νίκο, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 53 χρόνια.

Με βαθιά συγκίνηση μοιράζεται τις παιδικές του αναμνήσεις από το χωριό, τους αγώνες και τις ευκαιρίες της ζωής στη Νέα Υόρκη, αλλά και τη γλυκόπικρη πραγματικότητα της ξενιτιάς.

Μέσα από την ιστορία του, ανακαλύπτουμε τι σημαίνει να αφήνεις την πατρίδα σου αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, χωρίς ποτέ να ξεχνάς τις ρίζες σου, την οικογένειά σου και τη χώρα σου. Μια συγκινητική μαρτυρία ζωής για τη μετανάστευση, τη νοσταλγία και την αγάπη για την Ελλάδα που δεν σβήνει ποτέ.

