Καταφύγιο αδέσποτων Δήμου Αγρινίου: Ξεπεράστηκε το μπλόκο του Δασαρχείου

Μετά από το μπλόκο που έβαλε το Δασαρχείο Αγρινίου για αρκετούς μήνες, το έργο της κατασκευής του καταφύγιου αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγρινίου, εξελίσσεται κανονικά πλέον και οι εργασίες από την πλευρά του αναδόχου προχωρούν απρόσκοπτα.

Ωστόσο εξ αιτίας της καθυστέρησης που υπήρξε το έργο, που συμβασιοποιήθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο, πήρε παράταση για ένα χρόνο και έτσι το νέο χρονοδιάγραμμα έχει ορίζοντα τον Οκτώβριο του 2026.

Ο λόγος που το καθυστέρησε αρκετά η έναρξη των εργασιών ήταν ότι το δημοτικό οικόπεδο έκτασης 11 περίπου στρεμμάτων επί του δρόμου που οδηγεί στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ , στην περιοχή «Κνούτες» της κοινότητας Στράτου, στους δασικούς χάρτες εμφανίζονταν ως χορτολιβαδική έκταση, με αποτέλεσμα το Δασαρχείο να μην δίνει για την εγκατάσταση του αναδόχου του έργου και την εκκίνηση των εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Συνείδηση», το Δασαρχείο απαιτούσε από το Δήμο Αγρίνιο την αναδάσωση με δικά του έξοδα σε άλλη περιοχή που θα υποδείκνυε το ίδιο. Η αναδάσωση που προτάθηκε ήταν αυτή στα Αμπέλια της Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων, που τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν αρκετές πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις της περιοχής, ωστόσο από το Δήμο Αγρινίου προτιμήθηκε για να ξεμπλοκάρει όσον το δυνατό πιο γρήγορα το έργο του καταφυγίου για τα αδέσποτα, η εναλλακτική που δόθηκε από το Δασαρχείο να πληρωθεί ένα παράβολο της τάξης των 10.000 ευρώ (εξάλλου το κόστος της αναδάσωσης ήταν πολύ μεγαλύτερο) και έτσι να δοθεί η άδεια εγκατάστασης στον ανάδοχο.

Υπενθυμίζεται ότι το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγρινίου, με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείο Εσωτερικών. Το καταφύγιο θα έχει δυναμικότητα 40 θέσεων και θα πληροί όλες τις ειδικές προδιαγραφές σχετικά με τη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων.

Η ανέγερση του κτιρίου θα γίνει σε οικόπεδο 11 περίπου στρεμμάτων επί του νέου δρόμου που οδηγεί στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ , στην περιοχή «Κνούτες» της κοινότητας Στράτου του Δήμου Αγρινίου. Το καταφύγιο θα αποτελείται από ένα ισόγειο κτίριο διοίκησης – ιατρείο και δύο ανεξάρτητα ισόγεια κτίρια για την φιλοξενία των αδέσποτων ζώων. Η συνολική έκταση των κτιρίων θα είναι περίπου μισό στρέμμα. Το κτιριακό συγκρότημα θα περιλαμβάνει όλους τους λειτουργικούς και βοηθητικούς χώρους που απαιτούνται, δηλαδή κτίριο διοίκησης με ιατρείο, μαγειρείο, αποθήκη τροφίμων, αίθουσα απομόνωσης ζώων, WC και αίθουσας προσωπικού και δύο ανεξάρτητα κτίρια για την φιλοξενία των ζώων με τους αύλειους χώρους.

Με τη δημιουργία του καταφυγίου θα παρέχονται συγκεκριμένες υπηρεσίες στα αδέσποτα ζώα που θα φιλοξενούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί και θα εξασφαλίζονται:

• Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες αδέσποτου ζώου

• Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση

• Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων του καταφυγίου

• Τακτική ιατρική παρακολούθηση

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει προκηρυχτεί θέση κτηνιάτρου για το καταφύγιο, που θα εξυπηρετεί της ανάγκες της νέας δομής.

Η αναγκαιότητα του έργου είναι προφανής καθώς η διαχείριση των αδέσποτων χωρίς ένα οργανωμένο καταφύγιο ζώων γίνεται εξ’ ορισμού προβληματική. Πέραν τούτου και ο Δήμος Αγρινίου τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρυνθεί με διάφορα ποσά αναγκαζόμενος να αποζημιώσει πολίτες που δέχθηκαν επιθέσεις από αδέσποτα ζώα ή προξένησαν ζημιές στην περιουσία τους.

Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι το καταφύγιο από μόνο του δεν είναι λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων. Και αυτό γιατί βάσει νόμου τα σκυλιά που περισυλλέγουν οι δήμοι θα μπορούν να διαμένουν στο καταφύγιο για περίπου τρεις μήνες και μετά να επιστρέφουν, να επανεντάσσονται, στο φυσικό περιβάλλον. Έτσι μόνο αν υπάρξει υιοθεσία των αδέσποτων σε συνδυασμό το καταφύγιο, μπορεί να αμβλυνθεί ουσιαστικά το πρόβλημα με τα αδέσποτα.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»