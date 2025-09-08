Καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Ποιος είναι ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

Ποιος είναι ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 20χρονος γιος του γνωστού επιχειρηματία Χ.Π. ήταν πρωταγωνιστής της επεισοδιακής καταδίωξης, με τον τραυματισμό αστυνομικού, στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ του Σαββάτου (6.9.25).

Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εκβιαστών παρατήρησαν ότι ο νεαρός, οδηγώντας Mercedes AMG, συμμετείχε σε κόντρα με Ford Fiesta ST, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, στην οδό Αρκαδίας στο Περιστέρι.

Κατόπιν σήματος για έλεγχο από το κλιμάκιο χρησιμοποιώντας εμφανή φωτεινά και ηχητικά σήματα, οι οδηγοί ανέπτυξαν ταχύτητα παραβιάζοντας διαδοχικά κόκκινα φανάρια ώσπου ακινητοποιήθηκαν.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών και ενώ είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και διέφυγε, παρασύροντας με το εμπρόσθιο μέρος του αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε με σφοδρότητα σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να αναζητηθεί το όχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο έτερο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ενώ σε αυτό επέβαιναν και άλλα 3 άτομα (ένας νεαρός και δύο ανήλικες), οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου συνελήφθη ο οδηγός.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο οδηγός του οχήματος τις πρωινές ώρες της Κυριακής 7/9/2025 εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης να κινείται σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, κοντά στο Χίλτον και αφού ακινητοποιήθηκε, οδηγήθηκε στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

7 αμπούλες αερίου

μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τι είπε στο MEGA ο πατέρας του 20χρονου

Ο γνωστός επιχειρηματίας, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News» για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γιος του και για τις πράξεις που του καταλογίζονται, έκανε λόγο για υπερβολές.

«Το αυτοκίνητο είναι της εταιρείας, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε αλλά δεν έγιναν έτσι όπως γράφονται. Αν όντως τα έχει κάνει αυτά, ζητάμε συγγνώμη στον άνθρωπο. Αν αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι είναι πλαστικά σφαιράκια, είναι από το paint ball», ανέφερε ο πατέρας του 20χρονου.

«Δεν έχω δει ακόμα τον γιο μου και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Ξέρω ότι ο αστυνομικός είναι καλά», είπε ο πατέρας του 20χρονου.

Tι ανέφερε στην κατάθεσή του ο 20χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος ανέφερε μετά τη σύλληψή του, ότι δεν σταμάτησε, επειδή πέρασε το όχημα της ασφάλειας για αυτοκίνητο ληστών, ενώ στην προσπάθειά του να δικαιολογηθεί για το όχημα που έκρυψε στα νότια προάστια φέρεται να είπε ότι είχε ξεμείνει από βενζίνη.

«Έχω καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμάμαι καλά τι συνέβη. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί. Έβγαλαν όπλα και θεώρησα πως πρόκειται για άτομα που προσπαθούσαν να με ληστέψουν.

Μετά το περιστατικό, πήρα τηλέφωνο την μητέρα μου και της περιέγραψα το συμβάν. Πήγα στον Άλιμο όπου άφησα το αυτοκίνητό μου και εκεί συναντήθηκαν με τους γονείς μου.

Οι γονείς μου παρέλαβαν το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για να πάμε σε κάποιο τμήμα μέχρι που με σταματήσατε».

Δεν έχει ξανά γίνει κάτι παρόμοιο ποτέ. Το παιδί έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει μια σχολή και είναι πολύ εργατικό. Από μικρός δουλεύει μαζί μου, ποτέ δεν έχει απασχολήσει για το παραμικρό», είπε ο πατέρας του 20χρονου.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν το όχημα του 20χρονου την επόμενη μέρα το πρωί στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου τους δόθηκε η εντύπωση -όπως λέει το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Δημήτρη Πώποτα- σαν να ήθελαν να κρύψουν το ΙΧ και να μην φαίνονται οι πινακίδες του.

Πηγή: vradini.gr