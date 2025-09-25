Καταδίκη Σαρκοζί: Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι, σκίζει το κάλυμμα μικροφώνου μετά την απόφαση

Με μια κίνηση που σχολιάστηκε έντονα, η Κάρλα Μπρούνι έδειξε την ενόχλησή της για την απόφαση του δικαστηρίου που επέβαλε στον σύζυγό της, Νικολά Σαρκοζί, ποινή φυλάκισης πέντε ετών, σκίζοντας επιδεικτικά το κάλυμμα μικροφώνου τηλεοπτικού συνεργείου.

Όπως μεταδίδει η Liberation, η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, την ώρα που αποχωρούσαν, πήρε το κάλυμμα από το μικρόφωνο του Médiapart –του μέσου που είχε αποκαλύψει την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής καμπάνιας του Σαρκοζί από το καθεστώς Καντάφι– και το πέταξε στο πάτωμα.

Αμετάκλητη απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης μοιάζει αυτή την ώρα η φυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων για την υπόθεση Καντάφι.

