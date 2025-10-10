Καταδικάζει η ΠΟΕ - ΟΤΑ τη συμπεριφορά των δύο πρώην δημάρχων Μεσολογγίου σε βάρος του προέδρου του Σωματείου εργαζομένων

Η ΠΟΕ - ΟΤΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) σε ανακοίνωση της καταδικάζει τη συμπεριφορά των δύο πρώην δημάρχων Μεσολογγίου για το περιστατικό που σημειώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε βάρος του προέδρου του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου.

Στο κείμενο γίνεται λόγος για «ανοίκεια επίθεση και ρεβανσιστική συμπεριφορά σε βάρος» αλλά και «δολοφονία χαρακτήρων» που δεν πρόκειται να περάσει.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση:

Η απαράδεκτη φρασεολογία, οι χαρακτηρισμοί του πεζοδρομίου, οι απειλές, οι σεξιστικές αναφορές, οι ύβρεις και τα υπονοούμενα σε βάρος των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων και κατ’ επέκταση των ίδιων των εργαζομένων παραπέμπουν σε άλλες… εποχές.

Οι δύο (2) πρώην Δήμαρχοι, αντί να απολογηθούν για τα πεπραγμένα τους, για την απαξίωση και την διάλυση στην οποία έχουν οδηγήσει τον Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, αναζητούν εξιλαστήρια θύματα προκειμένου να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους. Αντί να δείξουν διάθεση συνεργασίας με τους εργαζόμενους, για το καλό της Πόλης και των Δημοτών, συμπεριφέρονται εχθρικά απέναντι τους.

Η προσπάθεια εκφοβισμού για μικροπολιτικά οφέλη και η επαναφορά ενός αποτυχημένου συστήματος διοίκησης και πολιτικής δεν θα περάσει. Η πεζοδρομιακή κουλτούρα και η επικίνδυνη άποψη και στάση ότι, οι πολιτικοί έχουν δικαίωμα να στοχοποιούν οποιονδήποτε, εν ήδη πολιτικού λόγου, είναι καταδικαστέα και απορριπτέα.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά των δύο (2) πρώην Δημάρχων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και τονίζει πώς η «δολοφονία» χαρακτήρων δεν πρόκειται να περάσει. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη.

Η Ομοσπονδία εκφράζει την αλληλεγγύη της στο Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και στηρίζει τις όποιες αποφάσεις του στην κατεύθυνση της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα, πως οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν εκφοβιζόμαστε, δεν υποκύπτουμε, είμαστε ενωμένοι και δυνατοί…