Καταδικάστηκε η Γκρέτα Τούνμπεργκ για ανυπακοή προς την αστυνομία – Της επιβλήθηκε πρόστιμο

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταδικάστηκε για ανυπακοή στην αστυνομία σε διαδήλωση για το κλίμα

Η ακτιβίστρια είχε δηλώσει αθώα με την αιτιολογία ότι ενήργησε λόγω έκτακτης ανάγκης.

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ κρίθηκε ένοχη από σουηδικό δικαστήριο για ανυπακοή σε αστυνομική εντολή κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Μάλμε τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, η νεαρή ακτιβίστρια, η οποία από το 2018 έγινε το πρόσωπο του νεανικού κινήματος για το κλίμα, ομολόγησε πως δεν υπάκουσε στις εντολές της αστυνομίας λόγω έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρει το in.gr

«Αληθεύει ότι ήμουν εκεί τη συγκεκριμένη μέρα κι ότι έλαβα μια εντολή, στην οποία δεν συμμορφώθηκα, αλλά αρνούμαι τη διάπραξη εγκλήματος. Οι ενέργειές μου είναι δικαιολογημένες. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απειλεί τη ζωή, την υγεία και τις περιουσίες μας. Αναρίθμητοι άνθρωποι και κοινότητες απειλούνται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα».

Το πρόστιμο

Η 20χρονος Γκρέτα αρνήθηκε την κατηγορία, αλλά κρίθηκε ένοχη και υποχρεώθηκε να πληρώσει 1.500 κορωνών Σουηδίας (περίπου 140 ευρώ) και να καταβάλει άλλες 1.000 κορώνες (περίπου 87 ευρώ).

Η κατηγορία της ανυπακοής στην αστυνομία επισύρει ποινή φυλάκισης έως και έξι μηνών.

Το αρχή του ακτιβισμού

Πριν από πέντε χρόνια, Γκρέτα Τούνμπεργκ , τότε 15 ετών, άρχισε να κάνει κοπάνα από το σχολείο κάθε Παρασκευή και να διοργανώνει διαμαρτυρίες για το κλίμα έξω από το σουηδικό κοινοβούλιο στη Στοκχόλμη, κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε: «σχολική απεργία για το κλίμα».

Οι εβδομαδιαίες διαδηλώσεις της εξελίχθηκαν σε ένα παγκόσμιο κύμα νεανικών διαμαρτυριών για το κλίμα, καθώς απέκτησε φήμη για τη νεότητά της και την ωμή ομιλία της για το δυσοίωνο μέλλον που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι κοιτάζοντας κάτω από το βαρέλι της κλιματικής κρίσης.

Το χρονικό

Η Γκρέτα ενέπνευσε ένα παγκόσμιο νεανικό κίνημα που απαιτεί ισχυρότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Έτσι, ξεκινώντας στις 15 Ιουνίου, ακτιβιστές για το κλίμα πραγματοποίησαν πολυήμερη διαμαρτυρία στο λιμάνι του Μάλμε.

Με επικεφαλής την ομάδα νεολαίας «Take Back the Future», οι διαδηλωτές μπλόκαραν με φυσικό τρόπο πετρελαιοφόρα στο λιμάνι.

Take that in. Then try wrapping your head around the fact that we’re only seeing the beginning of a destabilising planet, while remembering that GHG emissions are still rising and the companies largely causing this are making record profits.

A bit concerning, don’t you think? https://t.co/9dbeDevoYn

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 23, 2023