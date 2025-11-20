Καταχειροκροτήθηκαν Έλλη Πασπαλά και Τάκης Φαραζής στο Αγρίνιο – Μαγική βραδιά στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Όποιος δεν είδε αυτήν την παράσταση στο Αγρίνιο, αφιερωμένη στα «πρόσωπα του έρωτα» με την Έλλη Πασπαλά και τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, έχασε μια από τις πιο όμορφες μουσικές συναντήσεις που έχουν γίνει ποτέ στην πόλη.

Στη φιλόξενη σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, στο πλαίσιο της ενότητας «Επτά μουσικές Τετάρτες» που εγκαινιάστηκε χθες το βράδυ (19.11.25), η Έλλη Πασπαλά και ο δεξιοτέχνης μουσικός χάρισαν στο μουσικόφιλο κοινό μια συγκλονιστική μουσική εμπειρία και καταχειροκροτήθηκαν.

Το ρεπερτόριο περιλάμβανε τραγούδια Ελλήνων σπουδαίων καλλιτεχνών (Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Κραουνάκης, Ρεμπούτσικα, Καλαντζόπουλος κ.ά. ) καθώς και ξένων συνθετών όπως ο Paul Simon και ο Leonard Cohen, που γράφτηκαν για τον έρωτα: αυτόν που κάνει την καρδιά να σκιρτά, τον γεμάτο πάθος, τον ανεκπλήρωτο, εκείνον που τελειώνει και αφήνει το ανεξίτηλο σημάδι του στις ψυχές των ανθρώπων. Η αισθαντική, μεστή και άρτια τεχνικά φωνή της Έλλης Πασπαλά που είναι σε θέση να ερμηνεύσει μοναδικά όποιο μουσικό είδος επιλέξει, σε συνδυασμό με το «εξωπραγματικό» παίξιμο του πιανίστα Τάκη Φαραζή δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα.

Η Έλλη Πασπαλά που σε όλη τη διάρκεια της παράστασης έκανε εξαιρετικές αναφορές στα τραγούδια που ερμήνευε, τραγούδησε και το «Άδεια μου αγκαλιά», σε στίχους Διονύση Σαββόπουλου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή (μουσική: Nick Cave) αποδίδοντας με τον τρόπο της, φόρο τιμής.

Δίκαια οι δύο καλλιτέχνες απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.