Καστρί: Το κάστρο - Ακρόπολη της Αρχαίας Αλυζιας στην Αιτωλοακαρνανία που είχε το δικό της νόμισμα

Καστρί, το αμυντικό κάστρο - Ακρόπολη της Αρχαίας Αλυζίας στην Αιτωλοακαρνανία, αποκαλύπτει την ιστορία και την ακμή της πόλης μέσα από νομίσματα, βραχογλυφικά και μαγευτική θέα.

Η Αλυζία ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Ακαρνανίας.

Ιδρυτής της πόλης ήταν ο Αλυζίας, γιος του Ικάριου και αδελφός της Πηνελόπης, συζύγου του Οδυσσέα και του Λευκάδιου, ο οποίος ίδρυσε τη Λευκάδα.

Στα Αλεξανδρινά χρόνια (350–250 π.Χ.) η αρχαία Αλυζία γνώρισε μεγάλη ακμή. Κόπηκαν αργυρά και χάλκινα νομίσματα με την κεφαλή του Ηρακλή καθώς και αργυρά αγαλματίδια.

Στο εσωτερικό του μπορεί κανείς να βρει ένα εξαιρετικό βραχογλυφικό που απεικονίζει την Υγεία, τον Ασκληπιό με το φίδι του, την Αθηνά και τον Ερμή.

Η θέα από το Καστρί είναι μαγευτική καθιστώντας την επίσκεψη άκρως απολαυστική.

Δείτε το μαγευτικό βίντεο του Above View: