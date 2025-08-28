Καστοριά: Τραγωδία στην άσφαλτο με θύματα δύο 16χρονους

Θανατηφόρο τροχαίο με θύματα δύο ανηλίκους σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου κοντά στην Κορησό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για το σοβαρό δυστύχημα στις 5:50. Ειδικότερα, όλα έγιναν όταν ενα λευκό Ι.Χ. μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός και μία νεαρή, σύμφωνα με πληροφορίες ηλικίας περίπου 16 ετών, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα, καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Μετά από προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Αμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Αργους Ορεστικού μετέφεραν τους δύο ανηλίκους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οικογένειες των δύο θυμάτων τούς αναζητούσαν από αργά χθες το βράδυ.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

