Κασσελάκης: «Πάνω από το πτώμα μου συμπόρευση με Τσίπρα

Για καμία πιθανότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε ο Στέφανος Κασσελάκης, απαντώντας αιχμηρά στη φημολογία περί επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τη φημολογία περί επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας.

«Πιστεύω πως θα τα πάει πολύ καλά ο κ. Τσίπρας. Πρώτον πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο, μετά αρχίζει νέο κόμμα. Από τη στιγμή που με αντιγράφει, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Να έρθει και στις Σπέτσες που είναι στην περιφέρειά του, να μιλήσει σε ψηφοφόρους…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Συνεχίζοντας, ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι δεν φοβάται την επιστροφή του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: «Μακάρι να επιστρέψει. Γιατί όλοι πρέπει να κρινόμαστε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι έχει συμβεί, πώς προωθούμε ένα αφήγημα ότι θα έρθει ο σωτήρας και ο ένας, ο άλλος. Τους ξέρετε όλους πλέον. Κοιτάξτε εμένα, πόση λάσπη έχω φάει δύο χρόνια, πώς έχω αντέξει, πώς συνεχίζω… Και κοιτάξτε και άλλους που έχουν κάνει rebranding. Φτάνει πλέον με τις μηχανορραφίες, την ίντριγκα. Βάλτε καθαρούς ανθρώπους μπροστά που έχουν δουλέψει στην κοινωνία, φτάνει πια».

Ερωτηθείς αν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με τον κ. Τσίπρα, απάντησε κατηγορηματικά: «Πάνω από το πτώμα μου. Το λέω ξεκάθαρα. Με τον βάλτο εγώ δεν μπλέκω».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας κάλεσε τους πολίτες να απορρίψουν τα «ψεύτικα διλήμματα» και να στηρίξουν εναλλακτικές που, όπως είπε, μπορούν να κάνουν την οικονομία να λειτουργήσει για τους πολλούς. «Χρειαζόμαστε εκλογές. Θέλω να πέσει το παλιό σάπιο σύστημα, να έρθει ένα νέο μοντέλο στη χώρα», σημείωσε, προσθέτοντας πως είναι λάθος να αλλάζει συνεχώς ο εκλογικός νόμος.

Ακόμη, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο συμπόρευσης με άλλα κόμματα, ούτε με την Πλεύση Ελευθερίας. Κλείνοντας, τόνισε: «Αν ο ελληνικός λαός θέλει να μας δώσει κυβερνητικές ευθύνες, εγώ θέλω να πω ξεκάθαρα ότι θα έχουμε μια ρεαλιστική, ανθρωπιστική πολιτική, που δεν πρόκειται να ξεπουλήσει το Αιγαίο ποτέ».

Πηγή: athensvoice.gr