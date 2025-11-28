Κασσελάκης και Τάιλερ γιόρτασαν την Ημέρα των Ευχαριστιών – Η φωτογραφία στην κουζίνα του σπιτιού τους

Την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) γιόρτασαν ο Στέφανος Κασσελάκης με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ, μία παραδοσιακή γιορτή που τιμάται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

Την ημέρα των Ευχαριστιών γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στην Αμερική. Η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) είναι μια παραδοσιακή γιορτή που τιμάται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Συνδέεται με την ευγνωμοσύνη για τα αγαθά της χρονιάς, την οικογένεια και την έννοια της προσφοράς. Είναι μια μέρα που συνδυάζει ζεστασιά, παράδοση και προσφορά — μια υπενθύμιση να εκτιμούμε τα μικρά και τα μεγάλα της ζωής.

Πολλοί λοιπόν κάτοικοι των ΗΠΑ και του Καναδά μαζεύονται στα σπίτια με τις οικογένειες και τους φίλους τους προκειμένου να απολαύσουν ένα όμορφο γεύμα και να ανταλλάξουν μεταξύ τους ευχαριστίες.

Τη μέρα αυτή θέλησαν να γιορτάσουν – στην Ελλάδα αυτή τη φορά – ο Στέφανος Κασσελάκης με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ.

Μάλιστα, ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη δημοσίευσε και μια κοινή τους φωτογραφία μέσα από την κουζίνα του σπιτιού τους, με τους δυο τους να ποζάρουν μπροστά από τη γαλοπούλα που πρόκειται να ετοιμάσουν για το δείπνο τους. «Χαρούμενη ημέρα Ευχαριστιών. Η γαλοπούλα θα μαγειρευτεί από ειδικούς. Εμείς είμαστε εδώ μόνο για τη φωτογραφία» έγραψε.

Πηγή: tlife.gr