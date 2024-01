Κασσελάκης για ν/σ για ομόφυλους: Για εμάς δεν είναι ζήτημα αρχηγισμού ή πειθαρχίας – Συμφωνώ με τη θέση του Αντώνη Σαμαρά

Με αναφορά στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ξεκίνησε την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι για εμάς δεν είναι ζήτημα αρχηγισμού ή πειθαρχίας, είναι ζητήματα ταυτοτικά. Θα είναι με τη δική μας ψήφο που θα περάσει αν έρθει στη βουλή, υπογράμμισε.

Κατηγόρησε για κουτοπονηριά τον πρωθυπουργό και είπε «έχω φτάσει σε σημείο να συμφωνώ με τον Αντώνη Σαμαρά. «Πώς λέει στους ψηφοφοόρους ελάτε να ψηφίσετε και στους βουλευτές να απόσχετε;» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης επιτέθηκε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ λέγοντας να δούμε αν θα το ψηφίσουν.

Η πολιτική συγκυρία των τελευταίων ημερών δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης σύρεται σε μέτρα μετά από δικές μας στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις υποστήριξε και τόνισε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης «είναι too little, too late αν δεν είναι και κοροϊδία».