Κάσπερ Ρουντ – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2: Προκρίθηκε στους «4» του Rogers Cup

Βρίσκοντας… αντίσταση μόνο στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στα ημιτελικά του Rogers Cup, επικρατώντας του φορμαρισμένου Κάσπερ Ρουντ (2-0 σετ) στο Τορόντο.

Στα ημιτελικά του καναδικού Open για δεύτερη φορά στην καριέρα του (μετά το 2018) ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε (2-0 σετ) του Κάσπερ Ρουντ σε αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά και πήρε… εκδίκηση από τον Νορβηγό, για την ήττα του τον περασμένο Μάιο στο 1000άρι της Μαδρίτης.

🇬🇷 @steftsitsipas rolls on and defeats Ruud 6-1, 6-4. #NBO21 pic.twitter.com/7GUoziw3wT

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μια ονειρεμένη εμφάνιση στο πρώτο σετ. Έχοντας ισχυρό σερβίς και.. ποικιλία στο παιχνίδι του, έκανε άνετα break, έχασε το πρώτο του game στο 5-1 και “καθάρισε” το σετ (6-1) μετά από 24 λεπτά!

Stef-tacular 🙌

A surging @steftsitsipas tops Casper Ruud 6-1 6-4 to reach the last four in Toronto.#NBO21 pic.twitter.com/udUhl9Zxms

— Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2021