Κασόλας σε Αποστολάκη: «Μας άφησε χρέος 1.500.000€ και διαλυμένη ύδρευση»

Ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας, Θ. Κασόλας απαντά στον πρώην Δήμαρχο Θ. Αποστολάκη για τα προβλήματα ύδρευσης και το χρέος 1.500.000€ στον Σύνδεσμο Ύδρευσης, καταγγέλλοντας την εγκατάλειψη των υποδομών.

Τα προβλήματα στην υδροδότηση Λευκάδας, Πρέβεζας και Βόνιτσας φαίνεται να έχουν γίνει γόρδιος δεσμός, με τους τρεις Δήμοι να έχουν μπει σε… πόλεμο. Ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας από το πρόβλημα επηρεάζεται μερικώς, καθώς από το Σύνδεσμο Ύδρευση υδροδοτούνται Πλαγιά και Περατιά. Και οι οικισμοί αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα μείζον πρόβλημα με τις διακοπές νερού και μάλιστα εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών.

Το ζήτημα έδωσε το έναυσμα για μια ακόμη δημοτική αντιπαράθεση στη Βόνιτσα. Ο Δήμαρχος Θ. Κασόλας απάντησε με οξύ ύφος στην κριτική του πρώην Δημάρχου Θ. Αποστολάκη.

«Φαίνεται να ξεχνά ο κ. Γιώργος Αποστολάκης πως δεν ενδιαφέρθηκε να επιλύσει το μείζον πρόβλημα του νερού και έσκασε στα χέρια μας.

Οι προσωπικές του εμμονές δεν μπορούν να κρύψουν την έλλειψη ουσιαστικής κριτικής. Λίγη σοβαρότητα λοιπόν έστω και τώρα, την κρίσιμη στιγμή για όλους, γιατί είστε ο κύριος υπεύθυνος για την απαξίωση και την εγκατάλειψη των υποδομών του νερού αλλά και το υπέρογκο χρέος 1.500.000€ προς το Σύνδεσμο ύδρευσης Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο βάζει και θα βάζει για πολλά χρόνια ακόμα ,και αυτό τρικλοποδιές στην πορεία του Δήμου μας. Μήπως και για αυτά είμαστε υπεύθυνοι εμείς;

Το συνεχόμενο επικοινωνιακό σόου σας θα πρέπει να σταματήσει γιατί βλάπτεται συνεχώς τον τόπο μας. Προτάσεις για το θέμα της ύδρευσης έχετε να κάνετε ;;;» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος στη μακροσκελή απάντησή του.

Εφημερίδα «Συνείδηση»