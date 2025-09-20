Καρυστιανού για το ενδεχόμενο να πολιτευτεί: Αν δημιουργηθεί κάτι συμβατό με τις σκέψεις μου, θα ήμουν μέρος του

Για το ενδεχόμενο να πολιτευτεί, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού στη τηλεοπτική συνέντευξη στο Mega Channel, με αφορμή και τα ευρήματα σχετικής δημοσκόπησης, που ήθελαν το 25% των πολιτών να τη στηρίζει εάν θα έκανε κόμμα.

«Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, μου δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του» είπε χαρακτηριστικά.

Για την μερίδα ανθρώπων που «βλέπουν» ιδιοτέλεια στον αγώνα της, η κ. Καρυστιανού απάντησε: «Δεν ξέρω τι θα έκαναν στην θέση μου. Εγώ έχω υποσχεθεί ένα πράγμα: ότι ο αγώνας μου θα γίνει μέχρι τέλους προκειμένου να φτάσω εκεί που πρέπει, αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου».

Και συνέχισε αναφερόμενη στην αντιπολίτευση: «Είδατε πώς μας αγάπησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις; Ξαφνικά όλοι βγήκαν και μιλούσαν για τα Τέμπη, μας θυμήθηκαν. Όταν ζητήσαμε να ελεγχθούν όλα, τότε φάνηκαν όλες οι συμφωνίες και η διαπλοκή της αντιπολίτευσης. Αυτή η αδιαφορία από όλο το πολιτικό σύστημα θα γραφτεί στην ιστορία».

Για τις επαφές της με τον Νίκο Πλακιά είπε: «Δεν είμαστε «μία γροθιά» με τον Νίκο Πλακιά. Ο στόχος είναι κοινός, ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορετική στρατηγική. Σε προσπάθειες που έκανα με τον Νίκο Πλακιά, είπα ότι μπορούμε να συζητάμε την διαφορετική στρατηγική μεταξύ μας, αλλά στον δημόσιο λόγο αυτά δημιουργούν αμφιβολία. Η αμφιβολία στο δικαστήριο θα μας «κάψει» όλους. Έχουμε εξηγήσει στον Νίκο Πλακιά ότι η διχογνωμία δεν βοηθάει κάπου και πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες. Δεν βοηθάει κανέναν να είμαστε σε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ μας».

protothema.gr