Καρπενήσι: Συγκροτήθηκε Επιτροπή Αγώνα ενάντια του Σχεδίου «Εύρυτος»

Συγκροτήθηκε την Τετάρτη 19 Νοέμβρη σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Βασική Βιβλιοθήκη του Καρπενησίου Επιτροπή Αγώνα ενάντια στο Σχέδιο «Εύρυτος» και την εμπορευματοποίηση του νερού.

Στην πρώτη αυτή σύσκεψη αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων η συλλογή υπογραφών με το παρακάτω κείμενο:

«Δηλώνουμε αντίθετοι με το σχέδιο «Εύρυτος» που προβλέπει εκτροπή του Κρικελλοπόταμου και του Καρπενησιώτη προς τον Μόρνο. Θεωρούμε προσχηματική την επίκληση της κλιματικής κρίσης και της ανάγκης της υδροδότησης της Αθήνας αφού καμιά από τις προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας (συντήρηση δικτύων, αξιοποίηση του βρόχινου νερού σε ποσοστό αντίστοιχο με άλλες χώρες, ανακύκλωση νερού, αξιοποίηση ακόμα και της αφαλάτωσης, κ.α) δεν αξιοποιήθηκε. Αντίθετα, προάγεται η παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού με αύξηση της τιμής του, και η μεταφορά νερού από τη μια Λεκάνη Απορροής στην άλλη, επικίνδυνη λύση από την οποία κερδίζουν μόνο οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Ταυτόχρονα, με το σχέδιο «Εύρυτος» δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αποθήκευση νερού για μελλοντική εμπορική χρήση.

Θεωρούμε ότι με τα μικρά υδροηλεκτρικά, τα πλωτά φωτοβολταϊκά, τις αντλησιοταμιεύσεις και τώρα το σχέδιο «Εύρυτος», δεσμεύονται τα νερά της Ευρυτανίας και συνολικά της ορεινής Ελλάδας με μόνο σκοπό το κέρδος. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο οι άμεσες

(διατάραξη οικοσυστήματος, αισθητικής τοπίου, παροχής νερού κ.α) όσο και οι πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη γεωλογία και στο κλίμα της περιοχής, αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις (αξιοποίηση του δάσους, κτηνοτροφία, ήπιος τουρισμός) θα είναι ανυπολόγιστες.

Καλούμε όλους τους φορείς, συλλόγους, σωματεία, σε συστράτευση για να μπει φραγμός στην καταστροφή των βουνών μας στο βωμό του κέρδους. Καλούμε τα Δημοτικά Συμβούλια Καρπενησίου και Αγράφων, καθώς και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας να συνεδριάσουν άμεσα και να πάρουν καθαρή θέση ενάντια στο σχέδιο Εύρυτος.»

Ήδη έχουν συλλεγεί εκατοντάδες υπογραφές υποστήριξης, ενώ για τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται μια σειρά δράσεις στο Καρπενήσι και στις Τοπικές Κοινότητες που θα κορυφωθούν με πλατιά σύσκεψη φορέων και πανευρυτανικό συλλαλητήριο.