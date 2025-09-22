Καρπενήσι: Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Πολιούχο Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη

Στο Καρπενήσι τελέστηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη, πολιούχου και προστάτη της πόλης.

Η ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο ομώνυμο παρεκκλήσιο, παρουσία πλήθους πιστών που προσήλθαν ευλαβικά να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής, με την τέλεση της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας και την καθιερωμένη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη στους δρόμους της πόλης.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: Evrytanika nea