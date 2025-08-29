Καρπενήσι: Νεαρός βρήκε τσαντάκι με μεγάλο χρηματικό ποσό και το παρέδωσε

Μια πράξη αλληλεγγύης και υπευθυνότητας σημειώθηκε στο Καρπενήσι, όταν νεαρός επιχειρηματίας, βρήκε τσαντάκι σε κεντρικό σημείο της πόλης και χωρίς δεύτερη σκέψη το παρέδωσε αμέσως στην Αστυνομία.

Στο τσαντάκι υπήρχαν έγγραφα, ταυτότητες και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο προφανώς θα προοριζόταν για κάποια σημαντική υποχρέωση του κατόχου.

Η στάση του επιχειρηματία, απέδειξε πως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με ηθικές αξίες και υπευθυνότητα.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι θα έμπαιναν στον πειρασμό να κρατήσουν το χρηματικό ποσό, εκείνος επέλεξε την εντιμότητα.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Πηγή: evrytanika.gr