Καρπενήσι – Λαμία: Σοβαρό τροχαίο μετά από σύγκρουση δυο ΙΧ με αποτέλεσμα ένα SUV να ντεραπάρει

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκεστην Ε65 στο ρεύμα από Καρπενήσι προς Λαμία, όταν δυο ΙΧ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ένα SUV να ντεραπάρει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11). Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά σε ένα χωράφι κοντά στην Εθνική με αποτέλεσμα ο καπνός να εμποδίζει την ορατότητα.

Ένας αστυνομικός παρέπεμψε όλα τα οχήματα στην αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν και να ντεραπάρει ένα μαύρο τζιπ.

Οι επιβαίνοντες και των δύο αυτοκινήτων είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: protothema.gr