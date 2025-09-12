Καρπενήσι - Λαμία: Καταδίωξη μηχανής μετά από κλοπή σε σπίτι ηλικιωμένης

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στον εθνικό δρόμο Καρπενήσι - Λαμία μετά από κλοπή σε σπίτι ηλικιωμένης, με δύο δράστες να διαφεύγουν με μηχανή μεγάλου κυβισμού και τις αστυνομικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα.

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογράφο εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (12.9.25) στην Ευρυτανία και στη συνέχεια στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άτομα εισέβαλαν σε σπίτι ηλικιωμένης στο Καρπενήσι, όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια διέφυγαν με μηχανή μεγάλου κυβισμού, χωρίς πινακίδες, όμως έγιναν άμεσα αντιληπτοί από άντρες της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Καρπενησίου.

Ακολούθησε καταδίωξη στον εθνικό δρόμο Καρπενησίου - Λαμίας, με τους αστυνομικούς να κινούνται στα ίχνη τους, έχοντας ταυτόχρονα την ευθύνη της ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών.

Η μηχανή κινήθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και, φτάνοντας στον κόμβο Σταυρού στη Λαμία, κατευθύνθηκε προς Αθήνα. Τότε την καταδίωξη ανέλαβαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας Φθιώτιδας, μεταξύ αυτών Τροχαία, ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ.

Παρά την έντονη κινητοποίηση και τη συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών, η μηχανή κατάφερε να διαφύγει προσωρινά, αφήνοντας όμως πίσω της αρκετά ίχνη που ερευνώνται.

Οι αρχές της Ευρυτανίας είχαν τον καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης και την έναρξη της μεγάλης επιχείρησης.

Πηγή Evrytanika.gr