Καρπενήσι: Κλείνει η Τράπεζα της Ελλάδος - Υποβάθμιση για την Ευρυτανία

Πλήγμα για το Καρπενήσι και ολόκληρη την Ευρυτανία το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, με την τοπική κοινωνία να αγανακτεί.

Η απόφαση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος εντός της ΔΟΥ στο Καρπενήσι αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για την Ευρυτανία. Ενώ οι κυβερνώντες μιλούν για «αποκέντρωση» και «ισόρροπη ανάπτυξη», η πραγματικότητα αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο: συνεχής εγκατάλειψη και σταδιακή αποψίλωση υπηρεσιών από την περιφέρεια.

Η πρωτεύουσα του νομού χάνει έναν θεσμό με ιστορικό και οικονομικό βάρος, αφήνοντας πολίτες και επιχειρήσεις εκτεθειμένους σε περισσότερη ταλαιπωρία και γραφειοκρατία. Η εικόνα ενός κλειστού καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος δεν είναι απλώς μια τυπική είδηση· είναι ένα ηχηρό μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνεται η Πολιτεία την «ανάπτυξη της περιφέρειας».

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Κακαβάς, με ανάρτησή του στο Facebook, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του, μιλώντας για απαξίωση της Ευρυτανίας και έλλειψη σεβασμού προς τους πολίτες της.

Η τοπική κοινωνία έχει δίκιο να αγανακτεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο τόπος μας πληρώνει με υποβάθμιση την απόσταση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Κλείσιμο υπηρεσιών, μείωση προσωπικού, έλλειψη υποδομών – όλα οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα: έναν νομό που αδειάζει, παρά τις μεγάλες δυνατότητες που διαθέτει.

Η Ευρυτανία δεν αντέχει άλλες υποσχέσεις χωρίς πράξεις. Δεν χρειάζεται «λόγια για ανάπτυξη», αλλά ουσιαστική στήριξη. Γιατί κάθε «λουκέτο» στην περιφέρεια δεν είναι απλώς μια υπηρεσία λιγότερη – είναι ένα ακόμη βήμα προς την ερήμωση.

Πηγή: dytikievritania.blogspot.com