Καρπενήσι: Έβαλαν νεογέννητα κουτάβια σε χαρτοσακούλα και τα εγκατέλειψαν δίπλα από τα σκουπίδια!
Ακόμη ένα θλιβερό περιστατικό κακοποίησης ζώων στο Καρπενήσι, με επιτήδειους που φέρεται να έβαλαν νεογέννητα κουτάβια σε χαρτοσακούλα και τα εγκατέλειψαν δίπλα από τα σκουπίδια!

 

Το πρωί της Παρασκευής (17/10), εντοπίστηκαν νεογέννητα κουτάβια μέσα σε χαρτοσακούλα, εγκαταλελειμμένα δίπλα σε κάδους απορριμμάτων στη γειτονιά των Ευρυτάνων Αγίων. Τα ανυπεράσπιστα ζώα βρήκαν φιλόζωοι, που έσπευσαν να τα περιθάλψουν.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Ευρυτανικά Νέα

Ετικέτες: κακοποίηση ζώων, καρπενήσι, κουταβια

