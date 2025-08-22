Καρπενήσι: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη μέρα» - Η εξομολόγηση της κυρά Μαρίας

Μια εξομολόγηση στο Καρπενήσι που σε ταξιδεύει στο παρελθόν με την κυρά Μαρία από τη Δομνίστα να θυμάται τα δύσκολα χρόνια αλλά και τις όμορφες στιγμές της δικής της ιστορίας.

Στο πανέμορφο Καρπενήσι οι άνθρωποι του Greek Village Life συνάντησαν την κυρία Μαρία, 80 ετών από τη Δομνίστα, η οποία μίλησε για τη δική της ιστορία ζωής.

Μέσα από τις αναμνήσεις της ξετυλίγονται εικόνες από τα δύσκολα χρόνια του πολέμου και του εμφυλίου, η φτώχεια και οι κακουχίες, αλλά και οι όμορφες στιγμές της παιδικής ηλικίας στο χωριό. Η αφήγησή της είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ελληνικής παράδοσης και μνήμης.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: