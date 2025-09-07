Κάρλο Ακούτις: Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού»

Η νεαρή κοπέλα περίμενε υπομονετικά να έρθει η σειρά της, στην ουρά έξω από την εκκλησία της Σάντα Μαρία Ματζόρε στην Ασίζη, για να προσκυνήσει τη γυάλινη προθήκη στην οποία βρίσκεται το σώμα του Κάρλο Ακούτις, ο οποίος από σήμερα είναι Άγιος ο «influencer του Θεού»

Είναι ντυμένο με μπλε φούτερ, τζιν και αθλητικά παπούτσια, το πρόσωπο του είναι καλυμμένο με κέρινο εκμαγείο και ο κόσμος που περνάει στέκεται με σεβασμό στο λείψανο του εφήβου ο οποίος κέρδισε το προσωνύμιο «o influencer του Θεού».

Σήμερα το Βατικανό αγιοποιεί αυτό το αγόρι που έζησε για να διαδώσει τον λόγο του Ιησού, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, στήνοντας ιστοσελίδες ενώ του αποδόθηκαν θαύματα μετά θάνατον τα οποία αναγνώρισε η Καθολική εκκλησία και ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος. Πάνω από 1.000.000 άνθρωποι έχουν επισκεφτεί το λείψανο του Ακούτις στην Ασίζη τον τελευταίο χρόνο και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν προσκυνήσει τούφες από τα μαλλιά του, σε διάφορες εκκλησίες ανά τον κόσμο.

Η καρδιά του φυλάσσεται σε χρυσή λειψανοθήκη στον καθεδρικό ναό του Σαν Ρουφίνο, αλλά ήταν αυτή που χωρούσε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τους γονείς αυτού του παιδιού που είναι ο πρώτος Άγιος της νέας χιλιετίας.

O Ακούτις θα ανακηρυχθεί άγιος σήμερα από τον Πάπα Λέοντα, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Χιλιάδες πιστοί αναμένεται να παρακολουθήσουν την αγιοκατάταξη μέσω γιγαντοοθονών, τόσο στο Βατικανό όσο και στην πόλη καταγωγής του, την Ασίζη.

Άγγελος επί γης

Μέχρι τα επτά του χρόνια ο Κάρλο ήταν ένα συνηθισμένο παιδί, που είχε γεννηθεί στο Λονδίνο όπου ζούσαν και εργάζονταν οι γονείς του, δείχνοντας απλά μια έφεση στην τεχνολογία, ώσπου ήρθε η μέρα που η ζωή του άλλαξε για πάντα, όταν έλαβε για πρώτη φορά τη θεία κοινωνία.

Ήθελε να πάει εκκλησία και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη και όπως είπε η μητέρα του στο Sky News «ήμασταν τυχεροί γιατί ζούσαμε πλέον σε μια συνοικία του Μιλάνου που είχε πολλές εκκλησίες κοντά».

Ο μικρός παθιάζεται με τη θεία λειτουργία και τα Ευχαριστιακά θαύματα, δηλαδή τα θαύματα που σχετίζονται με την παρουσία του Χριστού στην Ευχαριστία, είναι όμως και ένα παιδί που παίζει μπάλα με τους φίλους του ή Pokémon.

Αναπτύσσει ιδιαίτερες ικανότητες στη χρήση των υπολογιστών και σταδιακά αρχίζει στήνει ιστοσελίδες για την Ευχαριστία και τα θαύματά της, οι οποίες αποκτούν φανατικούς αναγνώστες σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου.

Το έκανε και για έναν άλλο λόγο. Δεν άκουγε τους ιερείς να αναφέρονται σε αυτά τα θαύματα όταν λειτουργούσαν ή στις αποδεδειγμένες εμφανίσεις της Παναγίας σε διάφορα μέρη της γης, οπότε παθιάστηκε ακόμη πιο πολύ.

Η διαίσθηση

Αυτό το πάθος δεν σιγά σε ποτέ μέσα του, ενώ ακόμη και ο Πάπας Φραγκίσκος τον ανέφερε ως παράδειγμα ενός παιδιού που αντί να παρασυρθεί από την αμαρτωλή πλευρά του Διαδικτύου το χρησιμοποίησε για να διαδώσει τον λόγο του Θεού. Όταν μπήκε το 2006 σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Κάρλο διαισθάνθηκε ότι κάτι ερχόταν στη ζωή του, χωρίς όμως να αναστατωθεί ιδιαίτερα, ενώ σε ένα βίντεο που είχε στον υπολογιστή του λέει ήρεμος: «Όταν θα ζυγίζω 70 κιλά, η μοίρα μου είναι να πεθάνω».

Αυτό που ξεκίνησε σαν μια απλή γρίπη, οδήγησε τον 15χρονο σε μια έντονη αδυναμία και όταν μια μέρα δεν μπορούσε να κουνηθεί ο οικογενειακός γιατρός τους είπε να τον πάνε στο νοσοκομείο, όπου και διέγνωσε ότι ο Κάρλος έπασχε από λευχαιμία.

«Τελικά ο Θεός μου έδωσε μια αδυναμία» είπε απόλυτα χαλαρός χωρίς να δείξει καμία λύπη ή στεναχώρια για την ασθένεια του, ενώ λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του έπεσε σε κώμα χαμογελαστός.

Δεν ξύπνησε ποτέ και πέθανε μετά από δυο ημέρες, ενώ αμέσως μετά την κηδεία του, η μητέρα του άκουσε να αποδίδονται θαύματα στον γιο της, αυτόν τον influencer του Θεού που πέθανε χαμογελώντας και σήμερα αγιοποιείται από τον Πάπα.

