Καρκίνος του προστάτη: Η πιο συχνή μορφή καρκίνου στην Ελλάδα και τρίτη σε Ευρώπη

Την πιο συχνή μορφή καρκίνου στην Ελλάδα αποτελεί ο καρκίνος του προστάτη και την τρίτη πιο συχνή στην Ευρώπη.

Την ανάγκη για σωστή ενημέρωση και έγκαιρη πρόληψη του καρκίνου του προστάτη αναδεικνύει η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί μία από τις συχνότερες κακοήθειες στους άνδρες παγκοσμίως, με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ευρώπη περίπου 450.000 άνδρες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο, με περισσότερους από 107.000 θανάτους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2022, ο καρκίνος του προστάτη αντιπροσώπευε το 12,1% των νέων καρκίνων, αποτελώντας την τρίτη συχνότερη μορφή κακοήθειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σκοτώνει περισσότερους άνδρες απ’ ό,τι ο καρκίνος του μαστού σκοτώνει γυναίκες.

Στην Ελλάδα, μόνο το 2022 καταγράφηκαν 7.036 νέα περιστατικά, κατατάσσοντας τον καρκίνο του προστάτη στην πρώτη θέση μεταξύ των καρκίνων στους άνδρες, με ποσοστό 19,2%. Την ίδια χρονιά περίπου 2.000 άνδρες έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 27.000 ζουν με διάγνωση της τελευταίας πενταετίας.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ανδρέας Σκολαρίκος, σημειώνει:

«Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην τεκμηριωμένη, εξατομικευμένη, έγκαιρη ανίχνευση και στην ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία. Καλούμε κάθε άνδρα να συμβουλευθεί εγκαίρως τον ουρολόγο του και τις οικογένειες να στηρίζουν την πρόληψη. Η ενημέρωση σώζει ζωές».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος σε 112 χώρες και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες σε 48 χώρες. Το 2022 καταγράφηκαν σχεδόν 400.000 θάνατοι και πάνω από 5 εκατομμύρια άνδρες ζουν με διάγνωση εντός πενταετίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Lancet, έως το 2040 αναμένονται σχεδόν 3 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις ετησίως και περίπου 700.000 θάνατοι, με τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος να πλήττονται δυσανάλογα.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διάγνωση και θεραπεία. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Prokar Dasgupta, η ΤΝ μπορεί να αναγνωρίζει πολύπλοκα πρότυπα σε ιατρικά δεδομένα, να υποστηρίζει τους γιατρούς σε χειρουργικές επεμβάσεις, να δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα μαγνητικών τομογραφιών και να παράγει προσωποποιημένα 3D εκτυπώματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λήψη αποφάσεων.

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί: στα αρχικά στάδια ο καρκίνος του προστάτη είναι ουσιαστικά ιάσιμος. Η πρόληψη, η ενημέρωση και η υπεύθυνη ιατρική παρακολούθηση αποτελούν τα σημαντικότερα όπλα απέναντι σε μια νόσο που εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαία αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στον ανδρικό πληθυσμό.