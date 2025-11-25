Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, 2025
Καρδίτσα: Στο Παίδων διασωληνωμένος 12χρονος – Υπέστη εγκαύματα στο τζάκι

Διασωληνωμένο μεταφέρθηκε από το Νοσοκομείο Καρδίτσας στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα έπειτα από ατύχημα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, τη στιγμή που επιχειρούσαν να ανάψουν το τζάκι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκλήθηκε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί.

Το αγόρι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής.

Πηγή: karditapress.gr

