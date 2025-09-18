Καρδίτσα: «Η Ελλάδα μας ένα ξέφραγο αμπέλι» - Συγκλονιστική μαρτυρία μετανάστη από τον Καναδά

Συγκλονίζει η μαρτυρία του κυρίου Κώστα στην Καρδίτσα, ενός Έλληνα μετανάστη στον Καναδά, μιλώντας για τα «καρκινώματα» που κρατούν την χώρα μας πίσω.

Στην Ιθώμη Καρδίτσας οι άνθρωποι του Greek Village Life συνάντησαν τον Κώστα, Έλληνα μετανάστη στον Καναδά ο οποίος μοιράζεται την πικρή του εμπειρία για τη γραφειοκρατία και τα «καρκινώματα» που – όπως λέει – κρατούν την Ελλάδα πίσω.

Με λόγια καρδιάς μιλά για την απογοήτευσή του από τη δημόσια διοίκηση, τη φυγή της νεολαίας, τη δεύτερη μεγάλη μετανάστευση και το πώς οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να κρατήσουν «τα ηνία» για να προχωρήσει η χώρα.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life:

