Καρδίτσα: Δύο νέα κρούσματα ευλογιάς των προβάτων

Δύο νέα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκαν τις τελευταίες ώρες στον Παλαμά και στη Μεταμόρφωση Καρδίτσας, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους κτηνοτρόφους των περιοχών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής υπογραμμίζει την ανάγκη τήρησης αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς της νόσου. Ειδικότερα, συνιστάται:

- Να αποφεύγεται η είσοδος στην εκμετάλλευση τρίτων

- Να γίνεται χρήση από το προσωπικό φορμών μίας χρήσης, γαντιών και ποδοναριών

- Να γίνεται ψεκασμός με απολυμαντικό των οχημάτων και των υποδημάτων του εργατικού προσωπικού πριν την είσοδο στην εκμετάλλευση και τον περιβάλλοντα χώρο αυτής(αν δεν μπορεί να αποφευχθεί) και κατά την έξοδο από αυτή

- Να χρησιμοποιείται κατάλληλο και εγκεκριμένο απολυμαντικό στην κατάλληλη αραίωση

- Να τηρείται ο χρόνος που απαιτείται για να δράσει το απολυμαντικό και αναφέρεται ως χρόνος εφαρμογής επάνω στη συσκευασία

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ μέτρα σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γύρω από τις εστίες έχουν δημιουργηθεί ζώνες ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η διακίνηση αιγοπροβάτων για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, ισχύουν αυστηροί περιορισμοί και στη διακίνηση ζωοτροφών, με την ευθύνη για τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων να ανήκει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας.

Πηγή: protothema.gr