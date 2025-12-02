Καρδίτσα: Αγρότης κάνει σπαγγάτο σε ζωντανή σύνδεση – Απίθανη στιγμή από τα μπλόκα

Την παράσταση έκλεψε ένας αγρότης, μπροστά στην κάμερα του Mega κατά την διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με δημοσιογράφο στα μπλόκα της Καρδίτσας, κάνοντας σπαγγάτο, όταν η κάμερα προσπαθούσε να δείξει τον χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2.12.25), όταν δημοσιογράφος εκτελούσε ρεπορτάζ για την εκπομπή Live News στα μπλόκα αγροτών στην Καρδίτσα, δείχνοντας τις σκηνές που μένουν οι διαδηλωτές, που είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Όταν η κάμερα στράφηκε προς ένα δέντρο που είχαν στολίσει με χριστουγεννιάτικα φωτάκια, ένας αγρότης δεν δίστασε να κάνει σπαγγάτο γελώντας, ειρωνευόμενος την παρουσία των καναλιών στο χώρο των μπλόκων.

Ο κάμεραμαν, όταν αντιλήφθηκε την κίνηση του αγρότη, αμέσως έκανε «ζουμ» στον φακό προκειμένου να φαίνεται μόνο το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Πηγή: reader.gr