Καραμανλής - Μητσοτάκης: Τυπική χειραψία με απόσταση «ασφαλείας» στην παρουσίαση του βιβλίου του Στυλιανίδη

Στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών εκτυλίχθηκε ο χαιρετισμός μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή.

Ο συγγραφέας του βιβλίου και βουλευτής υποδέχτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 18.30.

Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσαν αρκετοί υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Ακόμα παρούσα μεταξύ άλλων ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και ο βουλευτής Καβάλας με τη ΝΔ και πρώην υπουργός, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ο Αντώνης Σαμαράς, παρ' ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα συμμετέχει, τελικά δεν παρέστη.

Μητσοτάκης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια επανάσταση

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Ευριπίδη Στυλιανίδη είπε: «Συγχαρητήρια για την εκδοτική πρωτοβουλία, να αναλαμβάνεις πιο συχνά τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι σημαντική η προσπάθεια για κρίσιμα ζητήματα μιας επανάστασης που αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια επανάσταση, ωστόσο χρειάζεται να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της. Ακόμη, σημείωσε ότι πρόκειται «για μια μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας», υπογραμμίζοντας την εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η Ελλάδα είναι μία από τις 7 χώρες που επελέγησαν για AI factories» είπε και έκανε λόγο για παρεμβάσεις με λελογισμένο τρόπο στα πεδία που δημιουργούνται ερωτήματα, πχ εθισμό παιδιών, να συνομιλούν και να το θεωρούν φίλο.

Αναφερόμενος στην επικείμενη Συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή δεν μπορεί να αγνοήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Σεβασμιώτατε, κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Ευριπίδη, θερμά συγχαρητήρια γι’ αυτή την πολύ σημαντική εκδοτική πρωτοβουλία.

Και αν κρίνω από την εντυπωσιακή προσέλευση, ίσως πρέπει να σκέφτεσαι να αναλαμβάνεις πιο συχνά άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί πράγματι το βιβλίο, τον τόμο μάλιστα, τον οποίο είχες την καλοσύνη να επιμεληθείς, είχαμε την ευκαιρία να τον συζητήσουμε πριν από κάποιες μέρες στο γραφείο. Είναι μια πολύ σημαντική συλλογική προσπάθεια, η οποία αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα γύρω από μια τεχνολογική επανάσταση η οποία πράγματι όχι θα αλλάξει, αλλάζει ήδη τα πάντα στη ζωή μας.

Τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις: είναι πολύ πιθανόν η τεχνητή νοημοσύνη να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ’ όλες τις προηγούμενες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την εξετάσουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος των πιθανών επιπτώσεών της στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Ένα θαυμαστό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας, για τον τρόπο με τον οποίο τα νέα παιδιά μας θα προσεγγίζουν την εκπαίδευση και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θίγονται στον σημαντικό τόμο τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα.

Δεύτερη σύντομη επισήμανση: η χώρα μας έχει ήδη μια συγκροτημένη και πολύ καλά δομημένη στρατηγική γύρω από τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δίνει έμφαση στις σημαντικές ψηφιακές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τις οποίες μπορούμε πια και δημιουργούμε στη χώρα μας, με σημαντική ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Δεν αναφέρομαι μόνο στα data centers τα οποία ήδη κατασκευάζονται, αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ήδη μία από τις επτά χώρες οι οποίες επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία των λεγόμενων «ΑΙ Factories», δηλαδή δομών ψηφιακών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Έχουμε ήδη εντοπίσει πεδία πολιτικής, όπως η πολιτική προστασία, η υγεία, η εθνική άμυνα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής.

Και φιλοδοξούμε, επίσης, στο κανονιστικό πλαίσιο να είμαστε στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Ώστε από τη μία να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στα πεδία εκείνα που έχει θετική προστιθέμενη αξία και από την άλλη να μπορούμε, με σωστό και λελογισμένο τρόπο, να ελέγχουμε την ανάπτυξή της σε εκείνα τα πεδία όπου γεννιούνται εύλογα ερωτήματα ως προς τις αρνητικές της επιπτώσεις.

Αναφέρω ενδεικτικά τα ζητήματα του εθισμού των νέων, των παιδιών μας, στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Φαντάζομαι ότι κανείς μας δεν θέλει να φτάσει στο σημείο τα παιδιά μας να αισθάνονται ότι συνομιλούν με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να το θεωρούν φίλο τους, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Τις επιπτώσεις -τις ανέφερε ο κ. Πρόεδρος της Βουλής- στην ποιότητα της δημοκρατίας μας, τα deep fakes τα οποία είναι ήδη εδώ και θα επηρεάσουν τις εκλογικές μας αναμετρήσεις και πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις ως προς την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας.

Και, βέβαια, να κάνω και μία τρίτη επισήμανση που σχετίζεται άμεσα και με το επιστημονικό ενδιαφέρον του Ευριπίδη αλλά και με πολλά από τα κεφάλαια τα οποία έχουν γραφτεί σε αυτόν τον τόμο: τεχνητή νοημοσύνη και Συνταγματική Αναθεώρηση. Μία διαδικασία η οποία θα εκκινήσει εντός αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου. Είναι δεδομένο ότι η όποια διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ίδια την πολιτική και πολιτειακή μας οργάνωση.

Σε αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα το βιβλίο προσφέρει εξαιρετικά χρήσιμες απαντήσεις. Σταματώ εδώ, γιατί μπήκα λίγο «εμβόλιμος» στην παρουσίαση. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια και αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις που θα ακολουθήσουν.

