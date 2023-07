Καραλής: Έσπασε το κοντάρι του εν ώρα αγώνα στο Λεβερκούζεν – Δείτε βίντεο

Άτυχος στάθηκε στον αγώνα του στο Λεβερκούζεν ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ πήρε φόρα για να περάσει τα 5.65μ, έβαλε το κοντάρι στη βαλβίδα και όταν ξεκίνησε να ανεβαίνει,έσπασε στα δύο,χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί, όπως αναφέρει το protothema.gr

Bad day at the office today but it’s all good!

Finished the meet injured free and hungrier for the next one 🙏🏾 pic.twitter.com/K9ZbggN30Q

— Emmanuel Karalis (@FlyManoloFly) July 29, 2023