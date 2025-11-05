Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Με φώναξε και μου είπε να οργανώσουμε κίνημα»

Στην ανάρτησή του για την πλατφόρμα “ΚΥΜΑ” την οποία συνέδεσε με τη Μαρία Καρυστιανού με αποτέλεσμα να προκληθούν έντονες αντιδράσεις, αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 5/11 ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Ειδικότερα, ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος ανέφερε: “Το Κ στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης”.

“Η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε”, είπε ο Νίκος Καραχάλιος, σε ερώτηση για τη Μαρία Καρυστιανού.

“Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο”, συμπλήρωσε ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ. “Έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες”.

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Καταλαβαίνω ότι κάπου αιφνιδιάστηκε (…) το Κύμα δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει στον κόσμο. Αν η Μαρία θέλει τα κλειδιά του domain, τα έχει αύριο. Μόνη της η Μαρία ζήτησε και από εμένα – έχω συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες. Η… pic.twitter.com/dhzVM7YIaN — tomanifesto.gr (@tomanifesto) November 5, 2025

“Η Μαρία με φώναξε και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε προχώρα και οι άλλοι μισοί μην μπλέξεις με την πολιτική. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα”, ανέφερε ο Νίκος Καραχάλιος.

“Δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι’ αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών”, διευκρίνισε ο κ. Καραχάλιος. “Η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας”, είπε ο Νίκος Καραχάλιος.

Νίκος Πλακιάς για “Κύμα” Καρυστιανού Καραχάλιου: Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου – Περιμένω επίσημη διάψευση

“Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου. Καραχάλιος=Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή. Περιμένω επίσημη διάψευση”, έσπευσε να σχολιάσει ο Νίκος Πλακιάς για τα λεγόμενα Καραχάλιου για τη Μαρία Καρυστιανού.

Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου .

Καραχαλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή .

Περιμένω επίσημη διάψευση . https://t.co/X9tzLdBB2z — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) November 5, 2025

“Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει” είχε σχολιάσει με άλλη ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς στο πρώτο άκουσμα για το “ΚΥΜΑ”.

Η διάψευση της Μαρίας Καρυστιανού για την ίδρυση κόμματος

Η πρόεδρος του Συλλόγου “Τέμπη 28/2/23”, με ανάρτησή της, είχε κάνει λόγο για “παραπλάνηση” και “διαβολή”, ενώ υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια “δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν”.

Η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού:

Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.

Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.

Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα. Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!

Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.

Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση!

Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό.

#ΔικαιοσύνηΤΩΡΑ!!

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καραχάλιος, είχε τοποθετήσει τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας ότι “κανείς δεν είπε ότι το “Κύμα” είναι κόμμα, πόσο μάλλον της Καρυστιανού.

Αναλυτικά γράφει:

ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΜΑΡΙΑ: Δεν είπε κανείς ότι ΤΟ ΚΥΜΑ #tokyma ειναι κόμμα, πόσο μάλλον “το κόμμα της Καρυστιανου”. Όποιος το αναφέρει προβάλλει είτε την καλόβουλη επιθυμία του είτε την κακόβουλη ταύτιση της με μια πολιτική κίνηση που διαψεύδει η ίδια συνεχώς!

ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΜΑΡΙΑ !

Δεν ειπε κανεις οτι

ΤΟ ΚΥΜΑ #tokyma

ειναι κομμα,

ποσο μαλλον

“το κομμα της Καρυστιανου”

Οποιος το αναφερει προβαλει ειτε την καλόβουλη επιθυμία του

ειτε την κακοβουλη ταυτιση της με μια πολιτική κίνηση

που διαψεύδει η ιδια

συνεχώς!

https://t.co/v2C4oWZ0il — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 2, 2025

Πηγή: thetoc.gr